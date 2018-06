Bastianini s’endú el premi en una cursa farcida de caigudes

Victòria d’Enea Bastianini des de la pole position en una cursa de Moto 3 que ha canviat d’escenari a la novena volta, quan Jorge Martín, que, seguit de Suzuki, havia obert un forat de gairebé tres segons amb el grup perseguidor, ha caigut.

Bastianini s’ha imposat en una apassionant última volta, en què ha lluitat amb Marco Bezzechi, líder del mundial, i Gabri Rodrigo, argentí resident a Catalunya, que ha estat tercer, aconseguint així el primer podi de la seva vida.

Una gran sortida de Martín feia pensar que la victòria estaria entre el madrileny i Suzuki, però en el revolt 9 de la novena volta, el pilot de l’equip Del Conca Gresini Moto3 ha perdut el tren davanter de la seva moto i ha anat per terra. Suzuki no ha pogut aguantar el ritme i s’ha vist atrapat pels pilots que rodaven per darrera i que han neutralitzat ben aviat la diferència. A partir d’aquí, el grup capdavanter , que ha arribat a ser d’11 motos, ha estat una constant de canvis a la primera posició de la cursa. A sis voltes pel final, una topada entre el català Albert Arenas, Arón Canet i Nicolo Bulega en el revolt 4 ha acabat amb els tres per terra, reduint el grup. No seria, però, l’única caiguda, perquè dues voltes després, en el revolt 1, Andrea Migno, que rodava primer, i Jaume Masià han topat i han quedat fora de cursa

El grup capdavanter s’ha convertit en un grup de cinc pilots, en el què hi havia Marco Bezzechi, el líder del mundial, que ha vist com els seus rivals pel mundial no sumaven punts. Ara, l’italià és líder amb 103 punts, 19 més que Di Giannantonio i 21 més que Jorge Martín.

Andreas Pérez, present