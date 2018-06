Gran victòria de Quartararo i podi per a Márquez

Fabio Quartararo no oblidarà el gran premi de Catalunya del 2018. Després d’aconseguir ahir la pole position, avui el jove francès ha aconseguit la primera victòria de la seva carrera amb una gran superioritat. Quartararo ha vist com Àlex Marquez li prenia la primera posició en la sortida però a poc a poc l’ha recuperat i, s’ha acabat imposant amb gairebé 2,5 segons de marge que li ha permès girar-se i comprovar que Miguel Oliveira, segon, no li prendria el triomf.

Àlex Márquez ha acabat tercer, tot i que s’havia posat primer en la sortida i ha intentat anar-se’n, però no ha aconseguit escapar-se del grup. Pel darrera, Oliveira ha remuntat des de la 17a posició fins a situar-se segon, on s’ha mantingut fins que a la volta 7 ha superat al de Cervera i s’ha posat líder. Mentrestant, Xavi Vierge ha marcat la volta ràpida i Fabio Quartararo, l’home de la pole, ha donat gas fins a superar Oliveira. El pilot francès ha demostrat que tenia el millor ritme i ha liderat amb mà de ferro, seguit d’un Oliveira que ha intentat que no se li escapés massa. Per darrera, Márquez retallava dècima a dècima la diferència amb el portuguès, i Xavi Vierge lluitava amb el seu company d’equip, l’alemany Marcel Schotter, per intentar arribar al de Cervera i poder lluitar pel podi. Al final, Vierge ha entrat en cinquena posició.

El líder del mundial, Pecco Bagnaia ha estat vuitè i manté el lideratge amb només un punt d’avantatge sobre Miguel Oliveira. Àlex Márquez és tercer a 25 punts de Bagnaia.

Edgar Pons, que ha corregut com a pilot convidat, ha acabat 16è, i Isaac Viñales ha caigut.