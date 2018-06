La revifada del príncep roig

Márquez no va poder amenaçar el triomf del seu futur company

Jorge Lorenzo estima les metàfores. Ahir va lluir un martell en la volta d’honor i dalt del podi del Circuit de Barcelona-Catalunya, una manera d’il·lustrar el cop sobre la taula que ha donat al mundial d’ençà que ha trobat la sintonia damunt la Ducati. El mallorquí va confirmar la revifada del seu pilotatge amb una victòria imperial en el GP de Catalunya, la segona seguida del curs. Marc Márquez (Honda) no va tenir resposta davant l’empenta de la Desmosedici, i va entrar segon sense haver pogut posar en dubte el triomf del seu futur company d’equip.

Per acabar-ho d’adobar, Andrea Dovizioso va caure amb l’altra bala vermella quan era tercer però ja despenjat dels dos tenors. La victòria de Lorenzo, combinada amb el tercer zero en les últimes quatre curses de l’italià, fa que tots dos estiguin empatats en la general, un escenari impensable fa encara no un mes, quan Lorenzo va entrar sisè a Le Mans, en aquell moment el seu millor resultat del curs. “Com canvien les coses de cop i volta!”, va exclamar l’home del martell. Ja ho pot ben dir: ara fa un any, era Dovi qui acabava de fer el doblet a Mugello i Montmeló.

El que no canvia és el bon to de Valentino Rossi els diumenges. Ahir el nou cops campió del món sortia de la tercera línia, però va heretar el lloc al calaix que Dovi va deixar vacant i va sumar el tercer podi consecutiu, el quart del curs. Continua segon en la general rere un Márquez reforçat. El seu company de Yamaha Maverick Viñales va entrar sisè rere Dani Pedrosa i es manté tercer en la classificació, mentre que les motos vermelles del príncep roig i Dovizioso són a 49 punts del Tro, setè i vuitè.

Actuació ‘imperfecta’

Tanmateix, l’actuació de Lorenzo no va ser perfecta. Quan el semàfor es va apagar, Márquez li va pispar la cartera i Andrea Iannone també li va prendre el lloc en el segon revolt. Però l’italià de Suzuki va anar llarg en la frenada del desè revolt quan mirava de col·locar-se primer i fer un Lorenzo –és a dir, demostrar a l’equip que s’equivoca prescindint d’ell– i el 99 va recuperar així el segon lloc, abans de superar l’Honda del 93 en la primera frenada de la segona volta. Durant les deu primeres voltes va semblar que la GP18 i la RC213V lluitarien frec a frec fins al final. En el quart gir, Lorenzo va fer 1:40.142 i Márquez, 1:40.143; en el vuitè, el cerverí va reblar el clau amb 1:40.029 i el de Palma va replicar en el novè amb 1:40.021, el millor registre de la cursa. Però era un miratge. En l’onzè gir el marge s’havia estirat fins a un segon; en el setzè ja n’eren dos. Jorge i la majoria dels pilots capdavanters muntaven pneumàtics tous al davant i al darrere, mentre que Márquez havia apostat per dos de durs. Però el ritme de la Ducati no va defallir: va fer totes les voltes en 1:40 baixos, tret de les tres últimes. La regularitat de la roda tova va fer pensar a Márquez que tal vegada també podria haver muntat la coberta amb la ratlla blanca al darrere. Ves a saber si això li hauria permès encalçar la Ducati en la segona meitat de la cursa.

Rabat, en flames

Però quan va veure caure Dovi en la novena volta, el cerverí va entendre que ahir era un dia per sumar un bon grapat de punts, no per buscar una victòria que Lorenzo va posar fora de l’abast de tothom. De fet, tots els pilots que van creuar la meta van puntuar, atès que només ho van fer catorze de les 26 motos de la graella. Molts van caure, com ara el vallesà Aleix Espargaró, que va perdre el control en l’onzè revolt de la cinquena volta, al bell mig de l’estadi. Àlex Rins es va haver de retirar a boxs abans de l’equador de la cursa per problemes mecànics, i Tito Rabat va haver de saltar de la moto en flames al final de la recta, quan només faltaven sis voltes i era novè amb la primera moto cent per cent privada. L’abandonament no entela una gran actuació al final d’un cap de setmana en què s’ha sabut que seguirà pilotant la Ducati de l’equip Avintia el pròxim curs. Per la seva banda, Pol Espargaró va sumar el quart onzè lloc seguit de la temporada.

Cursa

Cursa

Cursa

Campionat

Campionat

Campionat

RET

10è

RET

12è

14è

4t

4t

RET

2n

2n

2n

12è

8è

4t

5è

3r

6è

14è

2n

2n

1r

6è

6è

8è

8è

RET

RET

RET

7è

7è

11è

16è

9è

7è

11è

5è

15è

21è

13è

3r

2n

3r

18è

3r

3r

3r

5è

5è

13è

1r

1r

1r

Scott Redding (Aprilia) a 38.229

Danilo Petrucci (Ducati) a 15.055

Francesco Bagnaia (Kalex) a 10.611

Aleix Espargaró (Aprilia) a 20 voltes

Àlex Rins (Suzuki) a 13 voltes

Andrea Iannone (Suzuki) a 24.141

Isaac Viñales (Kalex) a 4 voltes

Albert Arenas (KTM) a 6 voltes

Marcel Schrötter (Kalex) a 4.398

Cal Crutchlow (Honda) a 9.805

Valentino Rossi (Yamaha) 88

Marco Bezzecchi (KTM) 103

Miguel Oliveira (KTM) 118

Marco Bezzecchi (KTM) a 0.167

Miguel Oliveira (KTM) a 2.492

Marc Márquez (Honda) a 4.479

Brad Binder (KTM) a 7.637

Maverick Viñales (Yamaha) a 10.798

Franco Morbidelli (Honda) a 3 voltes

Àlex Rins (Suzuki) 33

Johann Zarco (Yamaha) 73

Jorge Martín (Honda) 80

Xavi Vierge (Kalex) 70

Cal Crutchlow (Honda) 69

Andrea Dovizioso (Ducati) 66

Tito Rabat (Ducati) 27

Fabio Quartararo (Speed Up) 38:22.059

Enea Bastianini (Honda) 38:36.883

Jorge Lorenzo (Ducati) 40:13.566

FRANCESCO

BAGNAIA

KALEX

119 punts

MARC

MÁRQUEZ

HONDA

115 punts

Pol Espargaró (KTM) a 36.560

Tito Rabat (Ducati) a 6 voltes

Edgar Pons (Kalex) a 24.538

Álvaro Bautista (Ducati) a 22.057

Andrea Dovizioso (Ducati) a 16 voltes

Lorenzo Baldassarri (Kalex) a 7.724

Johann Zarco (Yamaha) a 13.432

Karel Abraham (Ducati) a 1:21.526

Dani Pedrosa (Honda) a 10.640

Xavi Vierge (Kalex) a 4.687

Gabriel Rodrigo (KTM) a 0.170

Àlex Márquez (Kalex) a 3.485

Valentino Rossi (Yamaha) a 6.098

Fabio Di Giannantonio (Honda) 84

Àlex Márquez (Kalex) 94

Maverick Viñales (Yamaha) 77

Pol Espargaró (KTM) 28

Jorge Lorenzo (Ducati) 66

Aleix Espargaró (Aprilia) 13

Dani Pedrosa (Honda) 40

Danilo Petrucci (Ducati) 71

Albert Arenas (KTM) 28

Isaac Viñales (Kalex) 7

motogp

moto3

moto2

1r

1r

Propera cursa

7 de juliol GP d’Holanda