Big Wayne es va menjar l'entrepà

La festa va acabar malament. Amb un concís comunicat va acabar una meravellosa història d'amor. “Wayne Shaw ha dimitit del seu paper en el Sutton United després dels esdeveniments de l'última nit i la posterior publicitat. Shaw ha dit que -entén la posició del club pel que fa a aquest assumpte-. Estem naturalment decebuts perquè la relació de Wayne amb nosaltres acabi d'aquesta manera, li agraïm la seva contribució al club i li desitgem el millor per al futur”, deia el comunicat de premsa del club. “La broma m'ha sortit cara. Em van regalar l'entrepà però he perdut la feina”, va lamentar.

Tot va succeir durant el Sutton United - Arsenal, cinquena eliminatòria de la FA Cup. Ja no està el pati per a bromes en un esport on es mouen milions de lliures en apostes. I Wayne Shaw sabia que es pagava 8 a 1 si apareixia la seva foto menjant-se un entrepà a la banqueta durant l'eliminatòria. El seu equip, de la cinquena divisió, havia fet història: feia més de cent anys que un equip “non League” no arribava tan lluny en la competició i va aconseguir eliminar al Leeds. Els de Londres rebien a l'Arsenal i els seguidors dels gunners li cantaven “qui s'ha menjat tots els pastissos” a Shaw, més de 120 quilos. No era la primera vegada. Ho havia acceptat sempre amb un humor excepte una vegada, jugant per al Sutton a Kinsgtonian, quan va saltar la tanca de publicitat i va anar a per un aficionat. Va ser la primera vegada que el van acomiadar del Sutton.

Però ara, Wayne Shaw, 42 anys i 124 quilos de pes, ho estava passant bé de nou a casa. Oficialment era l'entrenador de porters del conjunt del sud de Londres, però s'asseia a la banqueta temporalment com a suplent per lesió del segon porter de l'entitat. Shaw feia més funcions en el club; era encarregat de cuidar el camp, representant corporatiu de l'entitat, responsable de les xarxes de negoci del club i a més, entrenava a nens amb problemes d'aprenentatge en la comunitat. Un home estimat de debò.

Shaw va començar la seva carrera en els juvenils del Southampton, jugant amb Le Tissier i Alan Shearer, i ho feia com a davanter. Fins que al final de la seva etapa com a juvenil i ja amb problemes de sobrepès, els Saints li van donar la baixa. Va ser llavors quan va fitxar pel Bashley i va començar a jugar de porter. Va parar molt en equips menors, fins que va arribar a Sutton on va trobar el seu lloc al món, al sud de Londres, un lloc conegut perquè allà van començar a tocar els Rollings i es va gravar “El retorn de Mr Bean”, la pel·lícula.

I en aquestes l'equip va fer història. Contra el Leeds la seva foto el va posar en el mapa i es va convertir en la imatge de l'equip. Contra l'Arsenal, gairebé al final del partit, ja perdent 2 a 0, es va menjar l'entrepà. “Hi havia molta conya, els fans de l'Arsenal cantaven i vaig pensar que podia fer alguna cosa divertida. Li vaig donar una mossegada i vaig saludar, però amb bon esperit”, es va justificar Shaw, que va reconèixer saber que existien apostes sobre aquest tema. L'Associació de Futbol li va obrir expedient per un possible incompliment de les seves regles relatives a les apostes, i la Comissió de Jocs d'Atzar està investigant si hi havia algun patró inusual d'apostes i si la companyia havia operat dins de la seva llicència.

La situació no li va deixar cap més sortida i va presentar la seva dimissió. Bruce Elliot, president dels O la va acceptar “amb tota la meva pena. Si el coneguessin no tindrien dubtes i probablement no estarien sorpresos”, va dir. L'adéu de Roly Poly Golie, com li diuen pel seu pes, va ser un cop per a l'afició, que el va acomiadar al web del club amb missatges molt sentits. “Què trista manera d'acabar tot això!” “Ell era un home de club. Aquesta és la meva gran pena”. “Un dels millors dies per al club de futbol ha estat seguit per un dels pitjors. Hem perdut un home clau de Sutton”, van dir els fans al web del club. “És un final molt trist”, va resumir l'entrenador, Paul Doswell, amic personal del gras protagonista de la mossegada mes famosa de la FA Cup. I va resultar que Worner, el porter del Sutton United, es va lesionar tres dies després de jugar contra l'Arsenal i des de llavors, amb Shaw fora del club i el suplent també lesionat, qui juga és Downer, un migcampista, sota el pals.

Per cert, Big Wayne ha trobat feina en una cadena de supermercats… provant pastissos de carn.