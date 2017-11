Un mes que pot donar un títol

El Barça visitarà Mestalla, Vila-real i el Bernabéu, tres partits que el poden deixar a prop del títol o que li poden fer perdre l’avantatge

El Barça inicia avui a Torí un mes intens, amb vuit partits que no li donaran cap títol, però que el poden deixar molt a prop d’un, la lliga. Després de la jornada del cap de setmana passat, els d’Ernesto Valverde ja avantatgen de deu punts els dos equips de Madrid, el Real i l’Atlético, i a hores d’ara el seu principal rival és el València d’Unai Emery, un equip amb el qual el separen quatre punts. Precisament, els blaugrana visitaran diumenge Mestalla i tindran una gran oportunitat de deixar el València a set punts. Aquest tram final d’any és molt important pel que fa a la lliga, perquè els de Valverde poden consolidar o augmentar l’avantatge que tenen i donar un cop quasi definitiu al títol de lliga, però els blaugrana també han de ser conscients que si les coses no van bé, la lluita pel títol es pot tornar a igualar. Els de Valverde tenen tres sortides molt difícils en el que queda de 2017. L’esmentada de Mestalla, a Vila-real i al Santiago Bernabéu. Tres sortides vitals per poder deixar molt a prop un títol a meitat de curs, però tres partits que també ho podrien igualar tot, tres partits en què el Barça haurà de mostrar una millor versió que la que ha deixat veure en els últims partits. Els de Valverde no han brillat en els últims enfrontaments disputats i n’han tingut prou de dominar les dues àrees, amb un brutal Ter Stegen, per anar sumant victòries i assolir una xifra espectacular de 34 punts de 36 possibles. És bastant possible que amb això el Barça no en tingui prou per guanyar a Mestalla, a Vila-real i al Bernabéu, tot i que també és cert que els blaugrana han mostrat la seva millor versió quan han jugat contra els equips més potents, ja que van fer un molt bon partit contra la Juventus en la Champions, una gran segona part al Wanda Metropolitano contra l’Atlético de Madrid i uns excel·lents 30 minuts contra el Sevilla al Camp Nou. Aquestes aparicions d’un bon Barça marquen el camí per a aquests tres grans partits d’abans de Nadal. Tres partits que han de consolidar el premi de no haver fallat en aquest inici de campionat tot i no haver jugat bé en molts partits en què el més important ha estat el resultat. El Barça no ha deixat escapar punts on no els ha de perdre. Ni a Girona, ni a Getafe, ni a Leganés, per exemple, i ha fet bona la dita que diu que als camps dels equips petits és on es guanyen i es perden les lligues. En canvi, és allà on els seus rivals ja han punxat aquest curs.

Perquè aquest proper mes sigui d’èxit en la lliga, en què els de Valverde també s’enfrontaran amb els dos equips gallecs, el Celta i el Deportivo, al Camp Nou, també és molt important que el Barça empati o guanyi avui a Torí. Qualsevol d’aquests dos resultats donarà a l’equip blaugrana la primera plaça del seu grup i la possibilitat que el tècnic se centri en la lliga fins a final d’any. Serien setmanes netes de partits per a la majoria de titulars. El descans aniria molt bé, però tothom ha de ser conscient que ha d’anar acompanyat d’una millora en el joc per afrontar amb èxit partits tan exigents.