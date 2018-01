El vol de Stoch, el vol de Hannawald

Kamil Stoch és capaç de volar de tal manera que s’ha convertit en el segon humà a aconseguir saltar com ningú en els Quatre Trampolins. El 30 de desembre va volar a Oberstdorf, va ser el millor el dia d’Any Nou a Garmisch-Partenkirchen, el 4 de gener ho va fer a Innsbruck i, el dia de Reis, a Bischofshofen. Quan tots esperaven que l’alemany Richard Freitag, líder de la copa del món, es proclamés campió del torneig, va fer el que només un saltador havia aconseguit en 65 anys. Setze anys abans, l’alemany Sven Hannawald, ho havia aconseguit per primera vegada.

Kamil, que té nom d’un dels productes de neteja més famosos de Polònia, va néixer l’any 1987 a Zakopane (Polònia) i tenia tres anys quan es va posar uns esquís per primera vegada. Als sis, el seu oncle el va animar a saltar. Als vuit, va guanyar el seu primer trofeu i encara que va destacar primer en combinada nòrdica, als setze va començar a arrasar en el circuit.

Campió mundial de trampolí llarg a Val di Fiemme el 2013 i de la general de la copa del món la mateixa temporada, en els Jocs de Sochi es va convertir en el tercer saltador de la història que conquistava dos ors individuals en la mateixa cita, després del finlandès Matti Nykanen (Calgary 1998) i el suís Simon Ammann (a Salt Lake City 2002 i Vancouver 2010).

Casat amb una campiona de jujitsu de qui confessa que li ha contagiat un alt grau de concentració, presumeix que és tan ràpid al volant com hàbil als plats, perquè gaudeix tant al trampolí com fent de DJ, mentre confessa que somia ser capaç de pilotar avions. Va créixer a la muntanya de Zakopane, ciutat agermanada amb la de Sopot, a la costa nord del país, on hi ha el mític Wielka Krokiew, al Gran Krokiew, el més gran dels trampolins de salts d’esquí construïts en la vessant de la muntanya de Zakopane, inaugurat el 1925 i que actualment té una capacitat per a 40.000 espectadors. Allà, el 1997, el papa Joan Pau II, mentre visitava el seu país natal, va celebrar una missa, i allà, el 23 de gener del 2011, Kamil va guanyar el seu primer salt en el circuit. Amb el del dia de Reis, que el va portar directe a la història, n’acumula 26, molts.

Seguidor del Liverpool des de petit, la seva vinculació amb els reds va fer que els d’Anfield el felicitessin en la seva pàgina web quan va guanyar el mundial l’any 2014, reconeixent-li el seu vincle amb el club abans d’igualar una cosa que fins ara semblava impossible: el rècord dels quatre salts de Sven Hannawald.

L’alemany va néixer com a Sven Pöhler (el cognom de la seva mare), el 9 de novembre de 1974 a Erlabrunn, perquè els seus pares no s’havien casat encara. Va voler ser futbolista, davanter, però era molt dolent. Al final, va resultar ser un dels més grans saltadors de la història. Casat amb Melissa Thiem, ella sí que va ser futbolista professional, és pare de dos fills i, a més de ser el primer a guanyar els Quatre Trampolins, es va penjar un or i dues plates olímpiques, i dos ors, una plata i un bronze en copes del món de salts d’esquí. Va ser el millor saltador del món, però també, segur, va ser el més turmentat. “Vaig desenvolupar tal desig per guanyar que em vaig trencar. Vaig perdre la tranquil·litat que sentia de petit i el pas a l’esforç i a la disciplina em va enrampar l’ànima. Quan vaig aconseguir ser el millor ja vivia al límit i em costava aconseguir el salt perfecte, i la passió i la diversió es convertien en cansament. La flama era cada vegada menor quan volava”, va confessar en les seves memòries, en les quals reconeix que quan va ser el millor ja estava depressiu. “Vaig ser víctima de la autoexigència”, diu.

Comentarista de la televisió alemanya, va celebrar el salt del polonès, alegrant-se que igualés el seu registre. Ell sempre serà el primer.

Kamil Stoch, el polonès, sembla portar-ho millor. Ambaixador de les forces àrees poloneses, va néixer al peu de les muntanyes, com Heidi, però a la de Zakopane, allà on va guanyar el seu primer concurs professional i allà on va tornar el seu avi Franziesk, a qui els alemanys van detenir durant l’ocupació de Polònia. Se’l van emportar de Plaszow durant la Segona Guerra Mundial, però es va escapar, i a peu, va tornar a amagar-se a la mateixa muntanya on el seu net va aprendre a volar, allà on van aprendre tots dos a sentir-se lliures. En certa manera, el mateix que va saber ser Hannawald.