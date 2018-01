Adeu al ‘Porc Volador’

Diumenge passat, a Anfield, The Kop va emmudir per guardar un sentit minut de silenci en honor a Thomas Johnstone Lawrence (Dailly, Escòcia, 14 de maig del 1940), que va morir el 9 de gener als 77 anys d’edat. Va disputar un total de 390 enfrontaments amb el Liverpool i només va faltar en quatre partits de lliga entre el 1963 i el 1969. Va formar part de l’equip que va guanyar el títol de lliga del 1963/64, i del curs 1965/66 la primera copa FA, el 1965, quan va mantenir la porteria a zero durant noranta minuts en la final contra el Leeds United el 1965, abans que el Liverpool obtingués la seva històrica victòria en el temps afegit gràcies als gols de Roger Hunt i Ian St. John. La temporada 1968/69 va establir un rècord a Anglaterra després d’encaixar 24 gols en una temporada.

Va ser internacional amb Escòcia en tres ocasions, selecció amb què va debutar el 3 de juny del 1963 en un partit amistós contra Irlanda al Dalymount Park de Dublín. El seu últim partit el va jugar el 27 de maig del 1969, i va ser retirat del camp inconscient després de donar-se un cop contra un pal.

Tommy va treballar a la fàbrica de filferros de Rylands a Warrington en deixar l’escola, mentre jugava per a l’Stockton Heath Albion. Però el Liverpool es va fixar en ell i el 1957, als 17 anys, el va fitxar. El club es consumia en la segona divisió sota el comandament de Phil Taylor. Cinc anys més tard, va debutar amb el primer equip, el 27 d’octubre del 1962, contra el West Bromwich Albion, a The Hawthorns. El Liverpool va perdre 1-0, però Bill Shankly en va quedar impressionat. En la primera temporada completa de Lawrence, la 1963/64, va portar l’equip al títol de lliga, i va mostrar personalitat i una agilitat impròpia d’un tipus bastant fornit, tanta que es va guanyar el sobrenom de The Flying Pig (‘el porc volador’), malnom que sembla més el nom d’un pub que un elogi a un porter.

El 1970, es va disputar la porteria amb Ray Clemence i l’eliminació contra el Watford en la sisena eliminatòria de la FA Cup del 1970 el va relegar definitivament a la banqueta. Lawrence no va tornar a defensar la porteria fins al 26 d’abril del 1971. Va ser a Maine Road, contra el Manchester United. Mai més va tornar a jugar amb el Liverpool.

L’escocès es va fer cèlebre per la seva manera de jugar, allunyada de la porteria i per un crit que es va escoltar a Anfield: “Endarrere, a la teva línia sagnant, Lawrence!” El consell va venir d’un nen de la grada, inquiet en veure el porter tan lluny dels tres pals, més enllà del punt de penal, un fet increïble per a l’època. Dècades més tard, Lawrence va explicar que complia ordres de Bill Shankly. “Em va demanar que estigués atent per sortir a xutar la pilota en les passades llargues, que fos una mena de tap. Al principi em vaig espantar fins a la mort. Ho vam fer a Melwood diverses vegades i després ho vam provar a Anfield. Cap porter feia això aquells dies. Vaig pensar: “Oh, Déu meu!” Havia estat un migcampista frustrat, i va resumir així la seva feina. “Acostumava a guanyar l’un contra un. Si passava la pilota, simplement pegava el jugador.” Joe Mercer, el va anomenar sweeper Keeper, alguna cosa així com ‘l’escombriaire guardià’.

Popular i humil, el Porc Volador sempre serà recordat com una de les figures llegendàries del Liverpool, de manera que es van succeir els missatges d’afecte després de la seva defunció. El president executiu del Liverpool, Peter Moore, va assegurar: “Va ser un heroi de la meva infància, un gran porter, un gran membre de la família del Liverpool i un ésser humà meravellós. El trobarem a faltar.” Roy Evans, que va ser jugador durant el temps que Lawrence va estar al club, el va definir com “un tipus molt humil, que no es veia a si mateix millor que ningú”. “Tommy mai va pensar en ell mateix, era un tipus realment despreocupat.” Ray Clemence va dir: “Un cavaller amb qui vaig tenir el privilegi d’entrenar-me. Vaig aprendre molt d’ell”, i Phil Thompson, central del Liverpool entre el 1971 i el 1984, va dir que Lawrence era un dels seus “herois del club, un pioner i un veritable cavaller”. Michael Owen va afegir que Lawrence “era dels grans Shankly originals”.

El 2015, un periodista de la BBC, Stuart Finders, buscava records del derbi del 1967 a Merseyside entre els reds i l’Everton a Goodison Park, gravant pels carrers de Liverpool i es va apropar per casualitat a Lawrence, sense reconèixer-lo. Li va preguntar si recordava alguna cosa d’aquell partit: “És clar. Era el porter del Liverpool. Va ser un gran partit.”

I ell, un gran porter.