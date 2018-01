Tracey i Phil, els bessons Neville

La família dels Neville dona per a molt. El pare, Neville Neville (sí, Neville Neville) va ser jugador de criquet, agent de futbol i bussinesman. Els seus fills Gary i Phil van jugar més de 800 partits en la Premier i tampoc els va gens malament en els negocis: diuen que dues de cada dues grues a Manchester són de la seva empresa de construcció; la mare és la secretària del Bury FC, equip del qual porten les regnes, com del Salford FC. Jill va ser jugadora de netbol, pionera d’un esport amb gran seguiment al Regne Unit perquè és una de les opcions més escollides a les escoles per les nenes, un esport semblant al corfbol –un pal, una cistella, no es corre amb la pilota–, una cosa més avorrida que un documental sobre la família de Leticia i Felipe. En la família, en la dels Neville, s’entén, hi ha una tercera filla, Tracey, que és la bessona de Phil. Els Neville fa anys que fan parlar; els dos bessons han tingut una bona setmana.

Phil ha estat nomenat fa pocs dies seleccionador de l’equip femení d’Anglaterra i si ja hi havia dubte de la seva capacitat –la seva trajectòria és més aviat pobra– els comentaris sexistes que va fer a Twitter ( 1,6 milions de seguidors) publicats el 2011 i el 2012 han eclipsat el seu nomenament: “Demano perdó, però m’agradaria aclarir que no van ser i no són un reflex del meu caràcter o les meves creences”, ha dit. Els va esborrar, però, ai, era tard. “Relaxa’t, he tornat a la fredor, acabo de maltractar l’esposa! Seu millor ara!” En un altre es responia per què les dones no miraven criquet per la tele: “Deuen estar ocupades preparant el dinar, amb els nens i fent els llits.” Més tard va piular que les dones “sempre volen la igualtat fins que es tracta de pagar les factures #hipòcrites”.

El grup contra la discriminació Kick It Out va dir que el nomenament de Neville “planteja més preguntes que respostes” i va qüestionar si la FA l’hauria d’acusar de publicar comentaris discriminatoris a les xarxes socials. La FA no ha fet res, només dir que serà avisat de la regulació que afecta els seus empleats. L’organització benèfica Women’s Sport Trust també va criticar Neville i la FA: “En l’era de MeToo i TimesUp, tots els individus i organitzacions han d’estar més atents al comportament sexista del passat i respondre a ell de manera apropiada”. La ministra britànica d’Esports, Tracey Crouch, va considerar “correctes” les disculpes “pels seus desagradables comentaris en el passat”.

A tot això, Tracey, la germana, l’ha defensat. No és la primera vegada que ha pagat els plats trencats de la família. Ho va fer quan va suportar a la graderia insults als seus germans, quan va donar la cara pel seu pare, acusat d’assetjament sexual –va ser absolt– i sobretot quan va repatriar el cadàver del seu pare, que va morir a Austràlia. Havia anat a donar-li suport com a seleccionadora anglesa durant el mundial del 2015. Va traspassar d’un atac al cor. La vetlla es va fer a Gigg Lane, el camp del Bury FC, club al qual va salvar de la fallida. I no sembla just que carregui amb el pes del cognom, fins i tot quan el seu germà gran diu alguna barbaritat a la tele, però sembla que hi està acostumada.

La veritat és que en el netbol ha de ser un mite. Aquesta setmana ha omplert pàgines en els mitjans després del sorprenent triomf d’Anglaterra contra Nova Zelanda –unes cracs– i per la brega durant el descans del següent partit, contra Austràlia, quan va acusar les seves jugadores de prendre’s el joc alegrement. Ara les roses són terceres en la Sèrie Quad (ves a saber!) l’última competició abans dels Jocs de la Commonwealth que es juguen a Austràlia a l’abril. Diumenge s’enfrontaran a Sud-àfrica.

Tracey Neville va jugar 81 vegades per Anglaterra, com atacant de gol, posició de responsabilitat pel que sembla. Fins que les lesions la van obligar a retirar-se. Llavors, va ser campiona amb el Manchester Thunder abans que seleccionadora, i diuen que els seus mètodes s’assemblen als de Ferguson. “Pot ser, el vaig veure entrenar gairebé tota la meva vida. Treballo de la mateixa manera quan es tracta de confiar en els joves, això sí, perquè donen foc a l’equip, hi crec”, assegura. Deu ser per això, i perquè va convertir en hàbit el fet de guanyar per Anglaterra partits en els últims minuts.

Llicenciada en matemàtiques, a diferència dels seus germans, va escollir un esport en el qual havia de pagar per jugar. Va estudiar a Bristol i Chester abans de trobar feina a la Universitat Metropolitana de Leeds, diuen que els seus pastissos són famosos, i li encanten els botifarrons del Bury Market.

Abans de volar cap a Sud-àfrica, li va tocar defensar el seu bessó: “Tinc els germans més afectuosos i generosos de tots els germans. Phil ha passat la seva vida mostrant-me el seu suport com a germana, atleta i entrenadora. Ho farà bé”, va dir. Llàstima que l’hotel de Phil, al costat d’Old Trafford, organitzés tornejos de futbol amb dones en roba interior. Sí, l’hotel de l’actual seleccionador femení anglès, el bessó de Tracey, la seleccionadora de netbol.