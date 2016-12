Catalunya reprèn el fil contra Qatar

Després de més de set anys sense jugar, la selecció catalana torna avui a escena (21h, Esport 3) per enfrontar-se amb la Qatar de Valero Rivera, l'actual subcampiona del món, en un dels principals actes commemoratius del 75è aniversari de la Federació Catalana d'Handbol. Tot i aquest parèntesi, provocat per la crisi, les retallades pressupostàries i un calendari cada cop més atapeït, el president de la FCH, Tomàs Moral, va reivindicar l'aposta per la internacionalització de l'organisme, tot recordant els deu partits que es van jugar en el període del 2000 al 2009. Precisament, l'últim compromís de la selecció va ser a Mataró, el 13 de juny del 2009, amb un partit contra Egipte (34-29).

Tot i algunes absències significatives –Tomàs, Valero i Joan Cañellas, per citar-ne alguns–, en la selecció de Carlos Viver no hi faltarà un dels jugadors de moda de l'handbol català, el pivot Adrià Figueras, escollit MVP de l'última lliga i de la copa Asobal, i que ja ha entrat en els plans del nou seleccionador estatal, el sarrianenc Jordi Ribera. “Si t'esforces dia a dia, a tothom li agraden els reconeixements individuals i situar-se a la primera línia. Sens dubte, ha estat el millor any de la meva carrera: amb el Granollers vam complir l'objectiu en la lliga, vam arribar a la final a quatre de la copa EHF i hem jugat la final de la copa Asobal després d'eliminar l'Ademar”, resumeix Figueras.

Tot i el parèntesi de set temporades i els 28 anys d'edat, per a Figueras serà la tercera convocatòria de la selecció catalana. “Manolo Montoya [ara al cos tècnic de Qatar] ja em va convocar per al partit a Girona contra Tunísia, quan només tenia 18 anys, i després a Mataró contra Egipte. Són records bonics pel fet de compartir vestidor amb amics, i sobretot de jugar un partit en honor de Catalunya. Sempre és un plaer jugar amb la selecció”, afegeix. Sobre el potencial d'una futurible selecció catalana en campionats oficials comenta: “Si analitzem els noms, hi ha una bona selecció per poder competir, però a partir d'aquí s'hauria de buscar la manera d'integrar tots aquests noms en els entrenaments i en els partits, i llavors intentar competir.” En tot cas, en la situació actual, aclareix: “Ara mateix estic molt a gust quan competeixo amb Catalunya, i també quan em convoquen per jugar amb la selecció espanyola. O sigui, que vaig molt content als dos llocs.” En aquest sentit, afegeix: “El partit contra Qatar, que va competir a un nivell altíssim en l'últim mundial, serà una bona pedra de toc per saber on som.” La càrrega física que acumulen els jugadors en aquest punt de la temporada ha propiciat que el combinat de Carlos Viver no faci cap entrenament previ, un fet d'importància relativa tenint en compte que entre els convocats hi ha fins a vuit jugadors del BM Granollers. “No crec que hi hagi gaires dificultats per compactar-nos i, a més, també n'hi ha tres que són de Bordils”, remarca. I sentencia: “Com en altres ocasions, segur que hi haurà un bon ambient a Granollers i tant de bo poguéssim jugar més d'un cop a l'any.