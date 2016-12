Sentenciades al contraatac

Sánchez i Escoda. Exclusions: Gómez (42'), per part de Catalunya; i Ederra (34') i Arregi (52'), per part del País Basc.

CATALUNYA: Lladró, Morales (p.s.), Rojas (1), Cadens (1), Gil (2 p.), Simón, González, Ausàs, Sans, Gómez, Torras (2), Calduch (1), Graell (5), Galamba (4), Vizuete (3) i Ferrés. PAÍS BASC: Aalla, Garrido (p.s.), Del Hoyo (1), Artola, Ezkurdia (1), Ederra (4), Azurmendia, Kortaberria (1 p.), Arrojeria (2), Menéndez (7), Etxeberria (4), Arregi, Aramendia (1) i Nogales (3, 1 p.). PARCIALS: 1-2, 2-4, 3-6, 4-9, 5-10, 8-12; 11-15, 14-19, 16-20, 17-23, 18-24 i 19-25. ÀRBITRES: Sánchez i Escoda. Exclusions: Gómez (42'), per part de Catalunya; i Ederra (34') i Arregi (52'), per part del País Basc.

La selecció de Catalunya no va poder sobreviure al contraatac del País Basc, que va sortir victoriós de la primera semifinal i avui es jugarà amb Galícia (18 h) la possibilitat de revalidar el títol de la novena edició de la copa de les Nacions, que es disputa a Granollers. El jove combinat de Josep Ibáñez va tenir fases de bon joc, però va fer massa concessions al rival, que es va mostrar com un peix a l'aigua en les sortides al contraatac.

La selecció del País Basc va ensenyar les seves armes de bon començament. Una sòlida defensa 6-0 i les arrencades al contraatac, facilitades per les nombroses pèrdues de pilota de l'equip local, van donar ales al conjunt verd. Qualsevol errada catalana era castigada per un contraatac amb Alba Menéndez com a punta de llança. De fet, la lateral basca va tancar la primera meitat amb set gols i acabaria sent escollida com la jugadora més valuosa del partit. Les bones intervencions de Sílvia Lladró sota els pals van impedir que l'avantatge del rival fos encara més gran al final del primer acte (8-12).

La posada en escena de la segona part, amb llançaments exteriors de Galamba i Vizuete (10-12), semblava que obria un nou escenari. El conjunt basc, però, no va tardar a tornar-se a activar i amb la seva arma preferida, a còpia de contraatacs, es va tornar a distanciar (11-17). L'equip català no es va ensorrar. Amb una defensa 5-1 i atacant amb doble pivot, va retallar diferències (16-19). La pivot internacional d'Ascó Judith Sans, amb molèsties en un turmell, només va poder jugar uns minuts. La reacció catalana no va poder passar d'aquí. Cada cop que s'acostava en el resultat, el conjunt basc responia amb la mateixa moneda i així va poder arribar al tram final amb relativa comoditat.

Avui es veuran les cares la selecció absoluta i la juvenil de Catalunya (16), que ahir va fer un paper molt digne contra Galícia. El conjunt juvenil, que també dirigeix Josep Ibáñez, disputarà el campionat estatal del 2 al 7 de gener a Blanes.