Reivindicats

Set anys després, la selecció va tornar a escena amb un triomf sonat contra Qatar, la vigent subcampiona del món. Set temporades d'hibernació no van ser cap obstacle perquè el combinat català evidenciés la seva capacitat competitiva contra el conjunt de Valero Rivera. El bordilenc Eduard Nonó es va erigir en l'heroi català en aconseguir el gol de la victòria en l'últim segon, quan la selecció asiàtica ja havia convertit el duel en una qüestió d'orgull. Catalunya va marcar el ritme de joc durant bona part del partit i va arribar a manar de 7 gols de diferència (18-11), però en el tram final Qatar va elevar la intensitat defensiva i va capgirar la situació (23-24). El desenllaç a cara o creu va somriure al conjunt quadribarrat.

La posada en escena va ser de Qatar (1-3). Catalunya, amb tres grans especialistes en defensa com ara Viran Morros, Marc García i Álvaro Ferrer, va ajustar la rereguarda i amb grans intervencions de Nacho Biosca –11 aturades i un 55% d'efectivitat– va capgirar la situació. En atac, Aitor Ariño trobava espais pel flanc esquerre, Marc Cañellas deixava anar el braç des de la primera línia i l'aparició de Josep Reixach despertava la claca bordilenca (8-6) abans que Valero Rivera demanés el primer temps mort del partit. El conjunt de Carlos Viver mantenia un bon nivell en defensa i les rotacions no van fer canviar gens ni mica el panorama. Al contrari, Víctor Tremps, Borja Lancina i Eduard Nonó se sumaven també a la festa i Catalunya ampliava la diferència fins als 4 gols (11-7). El poderós Rafael Capote intentava aturar l'embranzida catalana, però un gol de Marc Canyigueral, el tercer bordilenc de la selecció, tancava el primer acte amb domini local (14-10).

Ferran Solé, que dimecres havia tingut partit amb el Tolosa, es deixava veure a l'inici de la segona meitat i Catalunya aconseguia un màxim marge de 7 gols (18-11). Era un partit amistós, però Valero no estava disposat a rebre un correctiu de consideració. Va demanar temps, va recuperar algun dels seus millors homes, tot i que Saric, no va intervenir, i va iniciar la remuntada amb una defensa molt més sòlida. En el minut 48, Capote, el màxim golejador del partit (9 gols), signava l'empat i, poc després, Qatar prenia la iniciativa (23-24). En una acció involuntària, Sinen va donar un cop a la cara a Nonó. Va ser el detonant de l'última reacció catalana, que amb dos gols de Víctor Tremps i del mateix lateral bordilenc va rematar una victòria per recordar.