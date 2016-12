Present i futur

Millan i Quintanar. Exclusions: Gómez (25'), Calduch (33') i Sans (50'), per part de Catalunya A; i Robles (32') i Cesareo (42') per part de Catalunya B.

catalunya a 35 catalunya b 23 CATALUNYA A: Morales, Vizuete (6, 1 p.), Galamba, Ausàs (3), Simon (5), Rojas (2), Gómez (3) –set inicial–; Lladró (p.s.), Graell, Cadens (1), Ferrés (1), Gil (5, 1 p), Sans (4), Calduch (3), Torras (1), i González (1). CATALUNYA B: López, Fernández (4), Siñol, Cesareo (3), Molés (2), Robles (1), Utrera (2) –set inicial–; Mera (p.s.), Sabaté (p.s.), Gálvez, Barbeito (4), Rodríguez, Carreras (2), Forné (1), Murillo (4) i Sobrepera. PARCIALS: 3-1, 7-4, 10-5, 14-6, 16-11, 19-14; 21-17, 26-18, 29-22, 32-21, 33-22 i 35-23. ÀRBITRES: Millan i Quintanar. Exclusions: Gómez (25'), Calduch (33') i Sans (50'), per part de Catalunya A; i Robles (32') i Cesareo (42') per part de Catalunya B.

La selecció de Catalunya A va imposar els seus galons contra el combinat juvenil en el duel fratricida per la tercera plaça de la copa de les Nacions. Sense excessiva pressió pel resultat, el partit es va convertir en un xoc vistós, molt ràpid i amb predomini clar del joc d'atac sobre les defenses. L'equip dirigit per Josep Ibáñez va anar minant la resistència del seu rival amb parcials contundents amb algunes batzegades al contraatac.

Després d'un inici igualat, amb bones intervencions d'Ester López sota els pals i de l'extrem Maria Utrera, la selecció absoluta va prendre el comandament. Va ajustar la defensa, Nicole Morales es va fer gran a la porteria i amb ràpides transicions va donar el primer cop amb un parcial de 7-1 (10-4). També es va notar l'entrada a la pista de la pivot internacional Judith Sans, dosificada per unes molèsties en un turmell. Amb tot, l'equip de Pepe Olivares no defallia i va aprofitar la primera exclusió del partit per retallar diferències, amb accions brillants de Maria Murillo i Marta Barbeito.

Després de la represa, les juvenils es van apropar a 4 gols després d'un llançament exterior d'Elisabet Cesareo (19-15). El conjunt absolut va reaccionar i, amb un parcial de 4-0, amb contraatacs culminats per Sara Gil i Júlia Calduch, va tornar a eixamplar les diferències (26-18). En el tram final també es va deixar notar la superioritat física de les grans. Judith Vizuete va tornar a deixar anar el braç i es va convertir en la màxima golejadora del partit, amb sis gols. La portera de la segona meitat Sílvia Lladró (Castelldefels) va rebre el guardó de la jugadora més valuosa i després va ser homenatjada per les seves companyes perquè, juntament amb Maria Cadens, deixa la selecció. En tot cas, el futur de l'handbol català femení està en molt bones mans, tal com es va poder comprovar ahir a la pista del CB Granollers.