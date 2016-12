El futur de Catalunya

Mentre l'oficialitat depengui d'instàncies més elevades, la selecció catalana ha de continuar fent malabarismes per jugar el seu partit. La quimera de trobar una data, que l'estadi sigui l'adient i formar una convocatòria amb cara i ulls són encara un mal de cap per a la federació. Per primera vegada després de molts anys, els millors jugadors no hi assistiran, i per això els seleccionadors, Gerard López i Sergio González, han apel·lat a la joventut per conformar la llista. 11 dels 23 jugadors que seran a la cita contra Tunísia (Montilivi, 28 de desembre) tenen menys de 25 anys. Si Catalunya té a l'horitzó l'oficialitat, a Pol Lirola (19 anys), Aarón Martín (19), Marc Roca (20) i Sergi Samper (21) no els serà gens estrany vestir la quadribarrada amb l'absoluta.

“Sabem que hi ha força baixes, però estem molt contents de la llista que hem fet”, va dir Gerard López en l'acte oficial de presentació de la convocatòria en què les principals absències són les de Gerard Piqué, Sergio Busquets, Jordi Alba, Aleix Vidal i Víctor Sánchez –aquest, per lesió–. “Hem fet una convocatòria el més competitiva possible tenint en compte les limitacions que hi ha en aquestes dates de vacances, de compromisos d'altres clubs i d'altres competicions que es juguen.” La lliga anglesa també reté talent català, ja que Bojan, Bellerín, Romeu, Muniesa i Cesc tindran partits amb els seus equips per aquelles dates. Amb totes aquestes absències, Catalunya ha confeccionat una llista en què predomina la joventut. “Estem acostumats a fer llistes amb jugadors debutants. Aquesta vegada hem barrejat joventut amb veterania”, explicava Gerard López sobre la convocatòria d'homes com ara Sergio García (33), Verdú (33) i Xavi Hernández (36).

Esperant la trucada