La Catalunya més gironina

Els seleccionadors catalans, Gerard López i Sergio González, van donar a conèixer ahir el nom dels vint jugadors que formaran la llista de la selecció de Catalunya que disputarà un partit amistós contra Tunísia el 28 de desembre (a les 18.45 h) a Montilivi. Si bé el fet que la ciutat de Girona i l'estadi de Montilivi siguin els escenaris d'una cita ineludible per als aficionats al futbol català i per als defensors acèrrims de la causa catalana i l'amor a una nació, la demarcació estarà també ben representada al terreny de joc. I és que fins a quatre jugadors de les contrades han estat els escollits pels tècnics com a principals protagonistes del clàssic duel per a les dates nadalenques. Pere Pons (Girona), de Sant Martí Vell; Andreu Fontàs (Celta), de Banyoles; Marc Crosas (Tenerife), de Bescanó, i Gerard Valentín (Nàstic), d'Avinyonet de Puigventós, seran els representants de Girona i els millors amfitrions per a futbolistes contrastats com Xavi Hernández (Al-Sadd), Sergi Roberto (Barça), David López i Álvaro Vázquez (Espanyol) o Joan Verdú. Els quatre jugadors gironins són una mostra prou representativa del futbol de les contrades. Pere Pons confirma any rere any una progressió que sembla que no té límits, la mateixa que Gerard Valentín. Els dos jugadors de 23 anys formats en les categories inferiors del Girona –Valentín també va passar pel Figueres– formen part del grup de jugadors més joves de la llista, en la qual s'afegeixen Sergi Samper (21 anys) i els espanyolistes Marc Roca (20) i Aarón Martín (19) i Pol Lirola (19), aquests últims els més jove de tots.

El banyolí Andreu Fontàs i el bescanoní Marc Crosas són els representants gironins més contrastats de la llista de 23. Amb experiència internacional en diversos països, tots dos van sortir d'un dels millors equips de futbol de base del món: el Barça.

La llista, però, tindrà absències sonades com les de Busquets, Piqué, Alba i Aleix Vidal. De fet, el Barça només hi aportarà dos jugadors, igual que el Celta i el Granada, mentre que l'Espanyol n'hi aportarà sis tot i l'absència de Víctor Sánchez per lesió. “Hem fet la llista al màxim de competitiva tenint en compte les limitacions quant a dates, vacances, obligacions dels clubs i altres competicions, com ara la lliga anglesa”, va assenyalar Gerard, que tampoc podrà disposar dels madridistes Kiko Casilla o Mariano Díaz. “Tots aquells a qui hem trucat, volen venir. Són els primers a voler-ho. Si després hi ha altres circumstàncies, no hi podem fer res”, va dir Sergio González, interpel·lat sobre l'absència d'aquests dos jugadors.

Montilivi s'engalana