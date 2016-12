Tunísia ja és a Girona

La selecció de Tunísia ja és a Catalunya per disputar el partit amistós que l'enfrontarà amb el combinat català (demà, 18.45 h, Montilivi). La selecció nord-africana va aterrar ahir al matí a Barcelona i es va desplaçar cap a Girona per fer, a la tarda, el primer dels dos entrenaments abans de l'enfrontament. Per a Tunísia tant el partit contra Catalunya com el que jugarà contra el País Basc (dia 30) serveixen de preparació per a la copa d'Àfrica, que es disputarà al gener.

“Tenim clar com juga Tunísia. Té punts forts, com els defensius: juga amb tres defenses i dos carrilers”, analitza Sergio González, que preveu un rival que deixi jugar: “Per la nostra idiosincràsia de joc, tenim algunes prioritats, com ara intentar gaudir de la possessió per explotar al màxim el nostre nivell”, explica l'extècnic de l'Espanyol. Abdennour (València), Akaïchi (Al-Ittihad, de l'Aràbia Saudita) i Yacoubi (Rizespor, de Turquia) són les principals baixes del combinat tunisià. Cap dels tres jugadors ha estat alliberat pels seus clubs per als amistosos.