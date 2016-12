La Catalunya modesta

“El partit a San Mamés va ser espectacular.Hi havia un gran simbolisme”, relata José Miguel Morales

Històricament, la selecció catalana ha donat cabuda a jugadors de categories més modestes. Des del 1997, Catalunya ha convocat més de vint jugadors de segona A i gairebé una desena del futbol amateur (segona B i tercera divisió). Amb l'excel·lència a la qual ha arribat el futbol d'elit català, en els últims anys s'ha perdut aquest costum i les mostres de futbol modest s'han limitat a representants de la segona divisió. Enguany, hi haurà un rècord en els últims anys amb quatre jugadors –sense comptar filials de primera divisió– de la categoria de plata: Pere Pons (Girona), Marc Crosas (Tenerife), Gerard Valentín (Nàstic) i Edgar Badia (Reus). Des de l'etapa de Johan Cruyff, que en la seva última convocatòria abans de deixar la selecció va convocar Coro (Girona), Juste (Nàstic) i Puigdollers (Girona), mai hi havia anat cap jugador que no fos de primera divisió o d'algun dels seus filials. Va ser el desembre del 2011, precisament contra Tunísia.

Tant Pitxi Alonso (1995-2005) com Pere Gratacós (2005-09) van ser els entrenadors que més van apostar per representar el futbol modest en la convocatòria de la selecció. El porter José Miguel Morales, encara en actiu, és l'estilet d'aquesta mostra amb cinc convocatòries quan jugava a segona A i a segona B. “Per a nosaltres era una gran oportunitat. Tot i que estàvem en el futbol professional, jugar al costat de jugadors de talla mundial es va convertir en una gran experiència”, admet el porter del Badalona, que va jugar contra la Xina, l'Argentina de Riquelme, Euskadi a San Mamés, l'Argentina de Messi i Colòmbia: “El partit a San Mamés va ser espectacular. Hi havia un gran ambient de reivindicació política, molt simbolisme i en un estadi increïble”, rememora el porter, que va compartir una convocatòria, la de la Xina (desembre del 2002) amb Monti, exjugador del Terrassa. “La meva primera convocatòria va ser per al partit contra el Brasil (maig del 2002). Acabàvem de guanyar la copa Catalunya amb el Terrassa contra el Barça i en la celebració del títol, el president m'ho va dir. Va ser un partit molt especial perquè vam competir (1-3) contra la selecció que va guanyar el mundial mesos després”, rememora Monti, que com Morales destaca el gran ambient de reivindicació que es viu: “Va ser al Camp Nou, amb molta cridòria i 98.000 persones. Una grandiosa experiència.”

Morales i Monti van ser futbolistes de segona A i de segona B, però Pitxi Alonso també va premiar jugadors de tercera divisió com ara Uri Santos (Peralada), Santi Triguero, Piti (Reus) i Marc Sellarès (Vilanova). Des de Triguero (2008) cap més jugador de tercera divisió hi ha tornat a jugar, amb la quadribarrada, i les aportacions del futbol més proper han estat les de jugadors de segona A com ara Juste (Nàstic, el 2011), Puigdollers (Sabadell, el 2011) i Jordi Matamala (Girona, el 2008).