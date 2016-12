Un partit per fer país

El partit és en un dia feiner. Els cracs del Barça, tret de Sergi Roberto, no hi seran. El rival, Tunísia, tampoc és que enlluerni. Farà fred. O potser no, perquè ara ja fa temps que els desembres no són congelats. Els factors –bàsicament que Catalunya no pot programar partits en dates FIFA– juguen en contra. Això, però, ha de quedar al marge, que qui avui sortirà a la gespa de Montilivi és la selecció catalana de futbol. No valen les excuses.

En un moment en què les reivindicacions nacionals ja fa temps que han transcendit de les grades, és innegable que torbar al·licients és cada cop més difícil, però n'hi ha un que hauria de tenir la força suficient per fer que Montilivi s'ompli: mentre es batalla perquè la selecció pugui jugar Eurocopes i mundials, aquest partit fa país. La millor mostra d'això és l'escenari d'enguany i la convocatòria. El matx es jugarà a Girona (18.45 h) i el seleccionador, davant les baixes d'algunes de les figures del Barça, ha apostat per fer una llista més propera al territori. Més enllà dels dos principals clubs del país, enguany a la selecció també hi estaran representats el Girona amb Pere Pons, el Reus amb Edgar Badia i el Nàstic amb Gerard Valentín.

En els partits de Nadal els arguments sentimentals sempre prevalen per sobre dels futbolístics. Això, però, no vol dir que no s'hagin de veure quirats a la gespa de Montilivi. Res més lluny de la realitat. Falten alguns dels astres del futbol de casa nostra, però tot i això a la selecció hi ha noms que imposen respecte. Jugarà, per exemple, Xavi Hernández, “el millor jugador de la història de Catalunya”, tal com el va etiquetar el mateix seleccionador. Poca broma. Des del Qatar, com ell, també ha arribat el pitxitxi històric de Catalunya, Sergio García. El del Bon Pastor ha marcat vuit gols lluint la samarreta quadribarrada. Vaja, que només per poder tornar a veure aquestes dues figures en acció a casa nostra un altre cop ja paga la pena acostar-se al camp o posar TV3.

Tot i que el partit es disputa en plenes vacances del Barça i coincideix amb el segon dia de feina a l'Espanyol, el mig blaugrana Sergi Roberto i el davanter blanc-i-blau Gerard Moreno, dos dels futbolistes catalans més destacats del moment, no s'han volgut perdre la cita d'avui. La llista de Gerard López, de fet, és intergeneracional. A futbolistes veterans com Xavi, Sergio García i Joan Verdú i homes de present com Gerard Moreno i Sergi Roberto, s'hi sumen algunes figures emergents com els futbolistes de l'Espanyol Marc Roca i Aarón Martín i el jove lateral molletenc de la Juventus Pol Lirola, que aquest curs juga cedit al Sassuolo.

El segell català, a prova