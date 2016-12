Catalunya empata contra Tunísia (3-3) però cau en els penals

Catalunya i Tunisia han empatat en un amistós ple de gols i efectivitat (3-3), però els nord-africans, més fins des dels onze metres s'han endut el trofeu que hi havia en joc als penals (2-4). Montilivi ha omplert més d'un 90% (8.311 espectadors) del seu aforament per veure la selecció catalana i la graderia ha canviat el tradicional to blanc-i-vermell pel color de les estelades i de les senyeres. El duel, com no podia ser de cap altra manera, ha estat més reivindicatiu a la graderia que no pas competitiu sobre la gespa, tot i que el combinat tunisià -els seus futbolistes es juguen entrar a la selecció definitiva que afrontarà aquest gener la fase final de la copa d'Àfrica- ha exigit força al combinat que preparenn Gerard López i Sergio González.

En la primera part, Tunísia ha sortit molt més revolucionat que Catalunya i en pocs minuts s'ha situat per davant en el marcador gràcies a dos gols en dotze minuts del mateix jugador, Youssef Msakni, que ha fet patir de valent la parella de centrals, Fontàs i Sergi Gómez, i se'ls ha anticipat dues vegades per fer el 0-1 (18') i el 0-2 (29'). Catalunya, sota la batuta de Xavi Hernández, ha reaccionat i pas endavant s'ha traduït en el gol Gerard Moreno, d'un fort xut amb l'esquerra des de la frontal de l'àrea (34').

Lluny de fer perdre continuïtat, la roda de canvis després del descans ha fet guanyar dinamisme al partit. Xavi s'ha endut una de les grans ovacions del vespre quan Gerard i Sergio l'han rellevat en la segona meitat per Oriol Riera (65'). També ha estat molt aclamat per Montilivi el futbolista del Girona Pere Pons, que ha disputat els segons 45 minuts.

Altre cop Msakni, amb una canonada des de la frontal imparable per a Edgar Badia, ha posat dos gols d'avantatge per a Tunísia i ha obligat Catalunya a remar altre cop contracorrent.

La selecció, però, ha ofert un tram final de partit espectacular i amb una gran reacció. S'ha tornat a posar a dins del duel amb el 2-3, fabricat per Gerard Valentín i rubricat per Sergio García. El gol ha donat encara més guspira a Catalunya, que no ha tardat a marcar el 3-3, obra de Verdú després d'una gran centrada, també per la dreta, d'Álvaro Vázquez. En els últims minuts, la selecció ha buscat amb insistència el 4-3, però no l'ha trobat malgrat disposar d'algunes arribades molt interessants. També ha tingut el 3-4 Tunísia en l'últim sospir.