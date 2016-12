Després del partit, Gerard López va atendre els mitjans de comunicació i va mostrar-se content amb el nivell competitiu de la selecció catalana. “Ha estat un partit disputat, divertit per a l'afició, amb sis gols i una tanda de penals; me n'enduc una bona sensació. El guió ha estat el previst, ja que els nostres jugadors feia sis dies que no entrenaven i al davant teníem una selecció més rodada, per això els primers minuts s'han decantat al seu favor. Amb el 0-2 en contra ens ha anat bé el gol d'en Gerard [Moreno] abans del descans, i fins i tot hem tingut alguna oportunitat per empatar. La segona meitat ha estat més moguda, amb ocasions per als dos equips, tot i que han estat ells els que ens han fet l'1-3. A partir d'aquí hem hagut d'anar una mica a la desesperada, però amb sentit i orgull hem marcat dos gols més i hem arribat igualats al final. La tanda de penals ha estat anecdòtica.” El tècnic va voler agrair l'esforç dels jugadors per haver assistit a la cita, així com a la gent de Girona pel bon ambient viscut a Montilivi. “Vull felicitar els jugadors per l'esforç que han fet per venir, sacrificant vacances i alguns barallant-se amb els seus clubs. També estic molt content per la resposta de Girona d'haver omplert Montilivi; volíem sortir de Barcelona i emplenar una altra ciutat important i ha estat una festa completa”.

Finalment, Gerard va destacar la presència de dos jugadors com són Xavi Hernández i Sergio García, actualment al futbol de Qatar. “En Xavi està gaudint dels seus últims anys però podria jugar fins als 45 si volgués; té talent, dóna sentit al joc, té capacitat de gestionar el seu físic... Per mi és el millor jugador català de la història. Estic molt content que dos referents com ell i en Sergio hagin pogut venir.”

Kasperczak, satisfet