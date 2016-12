Pluja de gols i festa a les graderies

8.311 espectadors van omplir les graderies de l'estadi de Montilivi. Els gols van fer més amena una diada tradicional de les dates nadalenques, una festa per a un país i per tot el futbol català. Les estelades, un complement indispensable per a un acte reivindicatiu. La llotja, plena d'autoritats; al camp, jugadors implicats que van aconseguir superar un marcador advers, i a les graderies, molts infants provinents de diversos indrets de la demarcació de Girona guarnits amb el xandall del seu club de futbol. Veure el toc de Xavi, animar el seu mirall, Pere Pons, i xalar amb la quadribarrada van ser els elements més destacats en l'escenari de l'espectacle. Montilivi no va fallar a la cita i els gols, tampoc.