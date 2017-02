Un atac per resposta

La Federació Internacional de Raquetes de Neu (WSSF) no fa marxa enrere i ha enviat una carta a la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) dient que no pensa rectificar el seu posicionament respecte a la participació dels atletes catalans en els campionats internacionals, en els quals estaran obligats a competir com a espanyols a partir d'ara. La missiva la firma la presidenta de la WSSF, la canadenca Monika Owczarek, i és l'última resposta de l'intercanvi de correus electrònics que ha mantingut amb el president de la FEEC, Jordi Merino, que havia demanat explicacions per aquests requeriments atès que els esportistes catalans feia deu anys que competien oficialment com a tals sense problemes.

Owczarek, amb un to dur, fins i tot desafiant, assegura que els esportistes catalans només podran competir “com a espanyols i sota la bandera espanyola”, malgrat que la FEEC és membre nacional de ple dret de la WSSF. I ho justifica dient que la seva federació només admetrà aquelles nacions “independents reconegudes per l'ONU [Organització de les Nacions Unides] i el COI [Comitè Olímpic Internacional]”.

Però tot i les seves paraules, el cert és que la federació catalana ja és membre nacional de ple dret de la WSSF des de l'1 de febrer del 2014, dia en què es va fer efectiu el seu ingrés en un congrés celebrat a Rattvik (Suècia). I així consta encara en el web de la WSSF, en què la FEEC apareix com a membre nacional juntament amb les federacions del Japó, Suïssa i Eslovàquia.

Segons Jordi Merino, Owczarek justifica el veto a la FEEC per uns suposats canvis dels estatuts de la WSSF que inclourien un nou requisit per ser membre nacional: la condició de ser un país independent reconegut per l'ONU i el COI. El president de la FEEC, assegura, però, que el canvi d'estatuts no es va votar en assemblea, com és obligatori segons els mateixos estatuts, i que ni tan sols ha rebut una notificació del nou estatus de la FEEC dins la WSSF, que seria el de membre associat. “Ens va dir [Owczarek] que es va fer una votació de manera telemàtica, però nosaltres no hi vam participar. Ni n'hem sabut res. A més, no ens poden canviar el nostre estatus d'aquesta manera. Els estatuts diuen que aquestes votacions no es poden fer de forma telemàtica. S'han de fer en una assemblea i s'han d'aprovar per majoria qualificada. No se n'ha parlat ni en el comitè executiu.” La WSSF fins i tot ha retornat la quota anual a la FEEC com a membre nacional, de 280 euros, perquè no és la que li pertoca pel seu suposat nou estatus de membre associat.

La resposta d'Owczarek inclou fragments delirants que no tenen res a veure amb la problemàtica que l'enfronta amb la FEEC, com quan pregunta a Merino quin país “va escollir” en el formulari ESTA, un tràmit burocràtic previ a la sol·licitud del visat que és obligatori per accedir als Estats Units, on Merino viatjarà aquesta setmana per assistir a l'assemblea que divendres tindrà lloc a Saranac, coincidint amb la celebració del mundial. Owczarek continua gallejant i arriba a ironitzar amb les noves polítiques migratòries del president dels Estats Units, Donald Trump: “Hi ha normes estrictes per entrar al país. No vull que perdi el temps intentant entrar-hi per assistir a l'assemblea si no compleix els criteris estrictes dels Estats Units.”

Es veuran al TAS