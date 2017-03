Quan la igualtat de gènere ja no és una utopia

Aprofitant la vigília del Dia de la Dona, la vicepresidenta del govern, Neus Munté, va rebre al Palau de la Generalitat les seleccions de corfbol, un esport que no deixa de simbolitzar una doble lluita, la de la igualtat en el món de l'esport i la del reconeixement internacional de Catalunya. El president de la federació catalana, Francesc Serra, va remarcar aquest fet: “Treballem per tal que la nostra situació no sigui d'excepció sinó d'absoluta normalitat.” Munté també va destacar l'excepcionalitat del corfbol: “Un esport mixt, una federació jove, però amb una selecció reconeguda internacionalment, que està guanyant un gran prestigi.” L'equip absolut va assolir, de fet, una històrica medalla de bronze en l'últim europeu jugat a Holanda.

En el corfbol juguen simultàniament quatre nois i quatre noies sobre la pista. El seleccionador, David Guzmán, desmunta en declaracions a Seleccions.cat el mite que sigui complicat dirigir a la vegada nois i noies dins d'un mateix equip: “És tan difícil aconseguir la implicació i la bona sintonia necessàries com en qualsevol esport d'un únic gènere.” Considera, a més, que des d'un punt de vista tècnic, la condició d'esport mixt només fa que donar-li riquesa: “Hi ha diferències naturals entre els nois i les noies però això en cap cas és un handicap. De fet, les condicions d'uns i de les altres són complementàries i es tracta d'aprofitar les característiques de cadascú.”

Munté va aprofitar l'avinentesa per referir-se al paper de les dones en l'esport i va assegurar que el govern treballa perquè “no sigui d'excepció sinó d'absoluta normalitat”. “El vostre esport i el nostre país avancen paral·lelament cap a la normalitat; esperem que tots tinguem èxit”, hi va afegir la vicepresidenta, que va participar en l'acte acompanyada del secretari general de l'Esport, Gerard Figueras.