Els beneficis d'una Catalunya independent

La independència de Catalunya permetrà a les federacions esportives catalanes generar un total de 93.004.097 euros cada any en concepte de nous ingressos i 705 nous llocs de treball. Aquests són els números més cridaners de l'estudi impulsat per la Plataforma Proseleccions Ešsportives Catalanes que es va presentar ahir al Palau de la Generalitat en presència de la consellera de la Presidència, Neus Munté. “La independència és també una oportunitat per a l'esport català”, va resumir la consellera, que també va glossar els enormes beneficis de l'esport, des de la cohesió social fins a la projecció internacional, ara que es commemora el vint-i-cinquè aniversari dels Jocs Olímpics de Barcelona.

Per a l'estudi, elaborat per Toni Garcia i Vicente Javaloyes, destacats juristes i gestors especialitzats en l'àmbit esportiu, s'han processat dades objectives de deu federacions de dimensions diferents. Per calcular les dades, els autors han utilitzat la comparació amb les realitats d'estats d'una dimensió similar a la de Catalunya o han pres com a referència la part proporcional corresponent a les federacions espanyoles. L'estudi quantifica l'impacte de la independència en un termini de tres o quatre anys, que és quan la participació en les competicions internacionals ha de començar a ser regular. Si els nous ingressos seran de 93 milions d'euros –en concepte de patrocinis, els drets de televisió o les activitats formatives–, les despeses estimades sumaran uns 75 milions –en personal i altres qüestions logístiques–. El benefici, per tant, arribarà gairebé als divuit milions d'euros (el 23,98%). En l'informe es calcula que en el conjunt de federacions la independència generarà 705 llocs de treball, la majoria destinats a les àrees tècnica, de màrqueting i de comunicació.

Segons l'estudi, el nombre d'atletes que tindrà Catalunya en els Jocs Olímpics passarà dels 98 als 129/149, que a mitjà termini aspiraran a aconseguir entre vuit i nou medalles.

El treball elaborat per Garcia i Javaloyes es pot consultar en la seva totalitat al lloc web de la Plataforma Proseleccions, www.seleccions.cat.