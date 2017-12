L’Orient Mitjà, opció d’urgència per al Nadal

Quan la Federació Catalana de Futbol s’havia donat per vençuda intentant trobar un partit que el convencés per aquestes dates de Nadal, en les últimes hores ha emergit una opció prou sucosa. L’ens federatiu ha rebut una proposta per jugar contra l’Aràbia Saudita, a Dubai. La possibilitat d’acord ara mateix és molt incipient però després de les negatives que ha rebut de seleccions com ara les d’Holanda, Bèlgica o Irlanda o el poc atractiu de seleccions menors, el fet que sigui un combinat mundialista ha fet que la cita passés el primer filtre.

La FCF ja estava movent fils per poder disputar un partit amb cara i ulls al maig aprofitant que moltes seleccions estaran, en aquelles dates, preparant-se per al mundial de Rú8ssia. La possibilitat de jugar per Nadal havia quedat gairebé descartada perquè els rivals no oferien l’atractiu suficient per convèncer el públic (les assistències han anat minvant progressivament any rere any) o anunciants i perquè les seleccions de renom no volien arriscar-se a jugar contra el combinat nacional. Però, a última hora, Catalunya ha rebut una proposta que li ha semblat prou atractiva: Dubai pot ser escenari del partit contra l’Aràbia Saudita en les dates de Nadal. El combinat que dirigeix l’exblaugrana Juan Antonio Pizzi jugarà el mundial de Rússia 2018, és la selecció número 63 del rànquing FIFA i representa un dels països més rics del món (el desè, segons el Fons Monetari Internacional).

De moment, els seleccionadors catalans i també els capitans coneixen aquesta possibilitat, que està en un moment molt embrionari. Si s’acaba tancant l’acord, quedaran pocs dies per arreglar tots els elements relacionats amb el partit, des dels passaports o el pla de viatge, fins a presentar una llista de convocats amb cara i ulls. Precisament aquest és un dels principals problemes amb vista a l’organització del partit perquè, una vegada superat l’escull de tancar amb les dues seleccions i els intermediaris tots els condicionants del partit –l’atractiu de la presència dels jugadors del Barça sempre té un pes important–, quedaran pocs dies per ajustar la convocatòria. Si la llista normalment ja suposa un maldecap amb l’organització del partit amb uns mesos de temps, el problema es pot agreujar amb només pocs dies de marge com podria acabar sent el cas.