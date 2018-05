Que en vinguin més

Les seleccions han tornat, i el temps dirà si això és un acte esporàdic o suposa un impuls per quedar-se definitivament. En tot cas, que es trobés data i rival qualificat és per estar d’enhorabona, i el públic que va ser a Fontajau ho va agrair. No hi va haver el ple que segurament s’hauria desitjat –i més després de tants anys (sis) sense amistosos, una eternitat, per bé que jugar divendres al vespre tampoc hi ajudava gaire–, però els que hi eren van anar-hi molt predisposats a animar, aplaudir i, és clar, veure guanyar Catalunya. I ho van tenir tot.

Això sí, tot plegat es va coure en un clima políticament correcte, sense pancartes reivindicatives i algun crit de llibertat per als presos polítics en el tercer quart, però poc més. Light en aquest sentit, com per no voler fer enfadar ningú.

A foc lent