L'estadi, ple de somriures

La gran majoria dels 64.025 espectadors que ahir van anar a l'estadi procedien dels col·lectius socials més desafavorits. La seva assistència va ser possible, una temporada més, i ja en van sis, gràcies a la iniciativa del FC Barcelona, que convida els seus socis a alliberar, de manera solidària, els seients als quals estan abonats cada cop que l'equip juga la primera eliminatòria de copa. Com era d'esperar, per l'horari del partit i el poc atractiu del rival, el Camp Nou no es va omplir. Només la primera graderia va lluir el seu aspecte habitual. Les cares de la majoria d'espectadors, però, eren plenes d'il·lusió i somriures.

L'ambient el va posar, com en els últims temps, l'Espai d'Animació, format pel grup d'aficionats situats darrere de la porteria del gol nord. No van faltar càntics de tota mena, fins i tot nadales, per escalfar la nit. Un d'aquests, dedicat al president de la LFP, l'organisme que ahir denunciava aquest Espai d'Animació pel seu comportament en el derbi de diumenge. “Tebas vete ya”, es va poder escoltar en diferents moments. Des de la resta de l'estadi els moments més lluïts van ser l'onada que va omplir les graderies en dues ocasions i, en el minut 34, l'encesa col·lectiva de telèfons mòbils.

La novetat d'aquesta edició de la Diada del Soci Solidari ha estat la incorporació d'una recollida d'aliments, dins la campanya del Banc d'Aliments, que va tenir lloc a la part exterior de l'entrada de tribuna, entre les portes 13 i 15, durant les hores prèvies al partit. Per altra banda, entre els organismes implicats en aquesta iniciativa, de nou ha estat la Generalitat de Catalunya, representada a la llotja per la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa. El president de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Oriol Illa, i sor Lucía Caram, de la Fundació FCB, van veure també el partit des de la llotja, molt a prop d'Eric Abidal. També l'Ajuntament de Barcelona, la Creu Roja, la Fundació del FC Barcelona i la Confederació Mundial de Penyes hi han col·laborat canalitzant el repartiment d'invitacions entre 1.500 institucions socials.