Luis Enrique III

20 partits de la copa amb Luis Enrique a la banqueta i 20 partits sense conèixer la derrota. Aquest és l'impecable bagatge del Barça en la competició del KO des que el dirigeix l'asturià, un registre immaculat que, és clar, s'ha traduït en la consecució dels dos títols disputats. “Això significa que l'equip és molt ambiciós i que hi ha molt de nivell”, va explicar Luis Enrique després de la golejada de dimecres contra l'Hèrcules (7-0), set dianes que augmenten el registre del Barça amb el tècnic fins als 69 gols en 20 partits de copa, gairebé 3,5 per duel.

“No volem sorpreses. L'objectiu és arribar molt lluny.” Aquest va ser el missatge de Luis Enrique en la prèvia de l'Osca-Barça de fa dos desembres, el seu primer duel de la copa del Rei com a tècnic blaugrana, i la resposta de l'equip, farcit de suplents, va ser un 12-1 en el global de l'eliminatòria, un passeig que es va repetir en els vuitens, contra l'Elx, en què els blaugrana també es van classificar sense problemes (5-0 i 0-4). I tot i el considerable augment de la dificultat, ja que en la següent fase al Barça li va tocar l'Atlético, i en plena crisi pels fets d'Anoeta que van acabar amb la destitució de Zubizarreta, Luis Enrique va mantenir el seu bagatge imperial en vèncer l'equip de Simeone en l'anada gràcies a un solitari gol de penal de Messi i a un espectacular triomf al Calderón per 2-3, i això que els colchoneros, força intensos, es van avançar en el minut 1 de partit. I el Barça va mantenir el seu inalterable creixement en les semifinals, en què li va tocar el perillosíssim Vila-real de Marcelino, que, tot i aconseguir un momentani 1-1 que va deixar el Camp Nou glaçat, va acabar perdent per 3-1, un resultat que els blaugrana van repetir al Madrigal per obtenir l'accés a la final. “Ser a la final està bé, però les finals s'han de guanyar”, va recordar després del partit Luis Enrique, una mostra més d'ambició que es va certificar al Camp Nou, contra l'Athletic (3-1), en el partit ja memorable no només per ser el que va significar el segon graó cap al triplet, sinó també perquè va ser aquell en què Messi va marcar un dels seus millors gols. Luis Enrique, doncs, va tancar la seva primera copa amb el títol a la butxaca, i amb un bagatge de nou victòries en nou partits, amb 34 gols a favor i només sis en contra.

No abaixen el llistó