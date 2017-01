El ressorgiment del geni

Pedro Leónés el quart màxim golejador històric del Getafe, l'únic equip, juntament amb el Múrcia, el seu club de formació, on ha jugat més d'un curs

“Qui és Pedro León? Parleu d'ell com si es tractés de Zidane, Di Stéfano o Maradona, i fins fa no res jugava al Getafe.” Aquesta frase, pronunciada per Mourinho en la prèvia d'un Auxerre-Madrid de la lligueta de la Champions del curs 2010/11, va encetar el final del somni del migcampista de triomfar al Bernabéu, i això que tot just acaba de començar. “Al Madrid m'he sentit humiliat. Al gener vaig poder marxar al Chelsea i Mourinho no em va deixar perquè deia que allà no jugaria”, va afirmar a l'estiu Peleón, que, tot i entestar-se a seguir al Madrid, finalment va acceptar tornar cedit al Getafe, després que Mourinho li perjurés que amb ell no tornaria a jugar mai més. Tot i tenir només 24 anys, aquella nefasta experiència va fer molt de mal a l'autoestima de Pedro León, que fins llavors havia crescut sense aturador fins a ser considerat un dels jugadors amb més projecció del futbol espanyol. A banda del tracte vexatori que va rebre per part de Mou, que el va usar per fer la seva guerra particular amb determinats mitjans, el fracàs de Pedro León al Bernabéu també va posar en evidència el seu caràcter introvertit, propi de molts genis, que provoca que necessiti trobar la zona de confort per rendir. “Els jugadors no són màquines, i Pedro León és una persona que s'ha de sentir còmode per donar el màxim”, recorda Mario Husillos, l'actual director esportiu del Màlaga, i la persona que el 2005 el va fer debutar amb el Múrcia.

En nom de l'avi León

La tradició d'incorporar el nom de León a tots els membres de la família la va començar l'avi León i la va mantenir el seu fill Pedro León. Aquesta és només una anècdota que exemplifica l'enorme unió que es viu en el si de la família Sánchez Gil. I és que quan Pedro León fill era petit somiava a ser guàrdia civil, com el seu pare. Era un temps en què l'actual jugador de l'Eibar vivia a la caserna d'Aretxabaleta (Guipúscoa) amb els seus pares i el seu germà Luis León. Un dia, però, el rumb de la família es va capgirar, quan el seu pare va ser envestit per un cotxe en un control rutinari, un atropellament que li va malmetre la cama. A banda de tornar a Múrcia, Pedro León pare va començar a practicar ciclisme per recomanació mèdica, una activitat obligada que es va convertir en afició per als seus fills León i Luis León. El primer, malauradament, va morir el 2005 en un accident de trànsit. El segon és actualment ciclista professional de l'equip Astanà i entre els seus èxits hi ha dues etapes del Tour de França i quatre campionats d'Espanya de contrarellotge. Antonio León i Pedro León, els seus dos altres fills, en canvi, van optar per la pilota. El primer, tot i arribar a jugar als juvenils del Múrcia i del Getafe, acabaria penjant les botes, i ara regenta una botiga de bicicletes a Mula (Múrcia). El segon, però, tenia un talent innat que li va obrir les portes de l'elit. “Només calia veure'l controlar la pilota per apreciar la seva classe. I després, és clar, destacava en el xut, el seu tret diferencial.” Qui parla és Mario Husillos, que el 2004, sent director esportiu del Múrcia, va quedar meravellat amb aquella joia del juvenil. “Manolo Preciado, el nostre tècnic en aquells moments, i jo vam parlar diversos cops de Pedro León. Finalment, però, el club va acomiadar l'entrenador i jo em vaig fer càrrec de l'equip, i tan aviat com vaig poder el vaig fer debutar”, recorda l'actual director esportiu del Màlaga, que no tenia cap dubte de l'esplèndid futur que tenia el migcampista. “En el futbol actual és imprescindible destacar en un algun aspecte del joc, i Pedro León té un guant al peu”, opina.

Als peus de Mendilibar