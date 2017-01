El Barça i Leo Messi, immaculats a Ipurua

Dues visites del Barça a Ipurua i dues victòries. Aquest és l'immaculat bagatge del conjunt de Luis Enrique al camp de l'Eibar, un estadi amb història, ja que enguany celebra el seu 70è aniversari, però que fins fa dues temporades mai havia acollit partits de la primera divisió.

El debut del Barça a Ipurua es va produir el 15 de març del 2015, en la 27a jornada de lliga. Els blaugrana, que tot just acabaven de recuperar el lideratge gràcies a una punxada del Madrid a San Mamés, visitaven l'Eibar en la prèvia d'una setmana clau, en què devien afrontar la tornada dels vuitens de final de la Champions, contra el City, i el clàssic del Camp Nou. Luis Enrique, a més, devia afrontar un greu problema en l'entramat defensiu, ja que tenia les baixes d'Alves, Alba, Vermaelen i Busquets. El tècnic, de fet, tampoc acabaria alineant ni Mascherano ni Mathieu, apercebuts, i va apostar per una innovadora línia, amb Montoya, Piqué, Bartra i Adriano. El duel, doncs, aglutinava tots els ingredients per convertir-se en un autèntic parany, i més contra un Eibar que, tot i trobar-se en caiguda lliure, ja que acumulava set derrotes, encara observava des de la llunyania la zona de descens, fet que el permetia afrontar el partit sense pressió. I els bascos no ho van posar gens fàcil, ja que van plantejar un partit força físic, aprofitant les reduïdes mides d'Ipurua. El Barça, però, es trobava en un moment molt dolç, i no va tenir cap problema a baixar al fang i treballar-se la victòria (0-2), igualant l'esma de l'Eibar i desnivellant el duel amb les seves individualitats. I el gran protagonista, és clar, va ser Leo Messi, autor dels dos gols, el que el va permetre afegir Ipurua en la llista de camps amb el seu segell, a banda d'erigir-se en el pitxitxi en solitari de la lliga, amb 32 dianes.

Una golejada treballada