La dinàmica de l'èxit

Arda, molt lluitador, no va desentonar en el lloc d'Iniesta Ter Stegen va salvat dos gols amb dues grans estirades

Després de caure a San Mamés en la copa i d'empatar contra el Vila-real, Luis Enrique va afirmar que estava satisfet amb la feina i el joc dels seus futbolistes, un bon camí al qual només li faltava tornar a encadenar victòries perquè es capgirés la tendència. I el Barça, després de remuntar contra l'Athletic, de golejar Las Palmas i de vèncer a Anoeta, va certificar ahir el canvi de dinàmica desitjat pel seu tècnic amb una victòria molt treballada contra l'Eibar (0-4), un rival al qual difícilment s'el supera sense esforç, i menys a Ipurua i en un ambient força fred. Perquè el partit d'ahir requeria baixar al fang, lluitar i deixar-se la pell, i el Barça ho va fer, del primer a l'últim jugador, per demostrar-li al Real Madrid que no pensa baixar els braços, i menys quan encara queda mitja lliga per endavant.

Tot i la baixa per sanció de Mascherano, Luis Enrique va seguir la seva política de fer rotacions i va deixar a la banqueta Piqué, que havia disputat tots els minuts en els quatre partits del 2017. El seu lloc en l'onze el va ocupar Mathieu, que havia reaparegut el cap de setmana passat contra Las Palmas, i que no era titular des del Barça-Depor del 15 d'octubre. Així doncs, el tècnic asturià va optar per un dupla defensiva formada per Umtiti i Mathieu, dos centrals esquerrans, amb el primer pel perfil dret, l'habitual de Piqué, i el segon en el seu lloc natural. L'altre gran dubte era veure com suplia Luis Enrique la baixa d'Iniesta, i l'escollit, sorprenentment, va ser Turan, que en les seves darreres aparicions sempre havia jugat com a extrem esquerre. L'altre interior va ser per a Rakitic, que a la lliga no apareixia en un onze titular des del clàssic. El migcampista croat, però, només va ocupar aquesta posició els vuit primers minuts, fins que una dura entrada a destemps d'Escalante va malmetre el turmell dret de Sergio Busquets, enviant en norris tot el pla de Luis Enrique. Perquè l'asturià, en comptes de donar entrada a André Gomes, va apostar per Denis, situant per davant de la defensa a Rakitic, que tot i patir al principi va acabar sobresortint. I el Barça, sense Piqué, Busquets ni Iniesta, tres peces fonamentals en el joc de combinació, va patir per treure la pilota, i més davant l'actitud inicial de l'Eibar, que com es preveia va aprofitar les reduïdes mides d'Ipurua per pressionar molt amunt, generant un munt de pèrdues blaugrana. Els bascos, a més, van mirar de verticalitzar al màxim el seu joc ofensiu, buscant constantment les bandes.Tot i així, la primera gran oportunitat del duel va ser per a l'equip de Luis Enrique, en la primera passada màgica de Messi, que durant la nit en donaria unes quantes. En aquesta ocasió, l'assistència, per damunt de la defensa de l'Eibar, va deixar tot sol Luis Suárez, que va xutar per damunt del travesser (20'). L'oportunitat, però, només va ser un miratge, ja que a partir d'aquest moment van arribar els pitjors minuts del Barça, incapaç de fer-se amb el domini, amb pèrdues de Jordi Alba, Arda i Mathieu que van permetre que l'Eibar s'acostés a la porteria de Ter Stegen. La més clara va ser la darrera, en què Adrián va veure com el porter blaugrana evitava l'1-0 amb un estirada espectacular (24'). I quan pitjor ho estava passant el Barça va arribar el 0-1, i precisament en la primera acció en què l'equip de Luis Enrique va poder elaborar una jugada llarga, un seguit de passades que van acabar amb la pilota a peus de Denis Suárez, que va batre Yoel amb un xut sec des de la frontal (31'). El gol va fer molt de mal a l'Eibar, que va reduir la intensitat de la pressió, el que va permetre que el Barça, amb Neymar i Messi com a grans líders, es quedés a les portes de sentenciar el duel abans del descans. Primer va estar a punt de marcar Neymar, després d'una meravellosa jugada conduïda per Messi, que després de fer una doble pared amb Sergi Roberto i Luis Suárez es va treure de la màniga una gran passada per al brasiler, que va xutar al cos de Yoel (43'). Tot seguit el receptor de la visió privilegiada de Messi va ser Arda, que no va poder controlar la pilota. I abans del descans, ho va provar una altra vegada Neymar, amb un xut creuat que es va estavellar en a base del pal.

Per golejada