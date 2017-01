Benvingut al paradís, Denis

Més que el retorn al Barça per la porta gran que va viure aquest estiu, després de les dues temporades al Sevilla i el Vila-real; més que la confiança que li està demostrant Luis Enrique aquest curs; més, fins i tot, que el golàs que va marcar diumenge a Eibar, per encetar el seu compte amb el Barça i per obrir la golejada del seu equip, el que ha col·locat definitivament Denis Suárez al capdamunt del futbol mundial és l'abraçada que va rebre de part de Leo Messi a la gespa del camp d'Ipurua. Quan el millor futbolista de tots els temps et busca per acollir-te entre els seus braços vol dir que ja ets algú, que mereixes formar part de l'elit. I això és exactament el que va succeir després que Denis Suárez enviés la pilota al fons de la xarxa de la porteria de Yoel, amb un xut sensacional amb la cama dreta que va entrar ajustat al pal.

Messi havia provat de batre la porteria de l'Eibar un segon abans, xutant també des de fora de l'àrea, però la pilota va topar amb la muralla defensiva de l'equip de Mendilibar i va acabar a peus de Denis. Per això, la primera felicitació que va rebre el gallec quan va signar el primer gol com a futbolista del Barça va ser la del seu capità, en un gest sentit i eloqüent que simbolitza l'estima que li té. De fet, no només el crac argentí empatitza de manera especial amb Denis Suárez, també Neymar i el seu homònim, Luis Suárez, han connectat amb ell. Més encara que per la seva qualitat futbolística, per la seva humilitat i pel respecte que els ha demostrat des del dia que va entrar al vestidor del primer equip. Així ho han fet evident, a més, des de les xarxes socials: l'uruguaià, amb una fotografia acompanyada d'un afectuós text; i el brasiler, amb un vídeo en el qual bromeja fent d'improvisat entrevistador de Denis.

“L'interior dret és un lloc molt complicat al Barça, però jugant prop de Messi estic molt còmode”, explicava Denis Suárez a la zona mixta d'Ipurua, després del partit de diumenge, amb una indissimulada cara de felicitat. “Estic molt content pel gol. El necessitava per agafar confiança, l'esperava des de fa molt de temps”, afegia. “A partir d'ara, tant de bo n'arribin més. I més minuts de joc. Sempre he fet gols, però aquesta temporada m'estava costant més”, reconeixia també. El dorsal 6 blaugrana va destacar, per altra banda, la importància del resultat aconseguit contra l'Eibar per al seu equip: “Ha estat una victòria contundent, per seguir pressionant els que estan a dalt. Estem cada cop més a prop, en una dinàmica molt bona.”

24

partits

ha jugat aquest curs