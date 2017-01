André Gomes i Rakitic, la lluita per la ‘pole'

André Gomes, Ivan Rakitic, Javier Mascherano i Sergi Roberto, quatre noms i una posició. Es busca mig centre. A Luis Enrique se li gira feina en la recerca d'un substitut de garanties per a una posició tan específica. La lesió confirmada de Sergio Busquets deixa el Barça orfe de pivot natural per als pròxims compromisos i toca moure fitxa. D'alternatives n'hi ha, com el mateix Luis Enrique assenyalava diumenge en la roda de premsa posterior al partit disputat a Ipurua –“Tinc moltes opcions per substituir-lo. Sergi Roberto és una opció, Rakitic, André Gomes... Mascherano també és una opció clara. No em queixaré, perquè tinc tots els cromos de l'àlbum”–, però toca encertar-la, perquè l'ombra de Sergio és allargada.

Busquets es va visitar ahir al matí a la clínica Creu Blanca de Barcelona i les proves mèdiques a les quals va ser sotmès el futbolista van confirmar el diagnòstic del doctor Ricard Pruna fet ja diumenge al mateix estadi de l'Eibar. Oficial: Sergio té un esquinç al lligament lateral extern del turmell dret i estarà entre deu i quinze dies de baixa. La seva lesió deixa l'equip sense el seu termòmetre habitual a la medul·lar, i André Gomes i Rakitic són els dos noms amb més opcions de cobrir aquest forat. El portuguès parteix com a principal favorit si mirem què ha fet habitualment Luis Enrique aquesta temporada quan Busquets no ha jugat, però Rakitic cotitza a l'alça després del seu completíssim partit contra l'Eibar.

El croat, que no era titular en la lliga des del dia del clàssic contra l'etern rival, va completar una excel·lent actuació contra l'equip de Mendilibar en el rol de 4. Ell va ser l'escollit de Luis Enrique quan Busquets es va lesionar per la dura entrada de Gonzalo Escalante (Denis va entrar per Busi i es va ubicar a l'interior dret, i Rakitic va endarrerir la seva posició). L'exjugador del Sevilla va ser l'home que més quilòmetres va recórrer (10,6) i qui més pilotes va recuperar (12), juntament amb Samuel Umtiti [dades de Carles Domènech]. Curiosament, però, Rakitic només ha actuat en aquesta posició dues vegades aquesta temporada. Ho va fer contra l'Eibar i també contra el Granada, com a titular (1-0), a l'octubre.

Molts més partits ha jugat André Gomes assumint aquest rol des que vesteix de blaugrana. Fins a sis. Els dos últims, la tornada de copa contra l'Hèrcules (7-0) i el partit contra el Gladbach en la Champions (4-0), tots dos com a titular i sempre al Camp Nou. També va jugar mitja hora contra el Celtic (7-0) i l'Sporting (0-5), i la segona part del dia de l'Atlético (1-1). També a Vigo, contra el Celta (4-3), en un partit en què va començar jugant d'interior, va passar a jugar de mig centre i va acabar el partit com a central, en defensa de tres, amb el Barça abocat a l'atac buscant l'empat a la desesperada i amb Piqué de 9.

Mascherano també ha hagut de sortir de la seva zona de confort com a central per actuar de mig centre, la seva posició a la selecció argentina i la que ocupava al Liverpool. Sempre que Busquets ha estat canviat per donar-li descans a mig partit per un central, Mascherano ha avançat la seva posició. Va succeir contra Las Palmas després de l'entrada al camp de Mathieu i contra l'Espanyol després de l'entrada d'Umtiti. En l'amistós contra l'Al-Ahli Luis Enrique també el va situar allà des de l'inici.

Dels quatre candidats, l'únic que encara no ha actuat en aquesta posició aquesta temporada és Sergi Roberto. Les necessitats al lateral han impedit veure'l al mig del camp, però la bona resposta d'Aleix Vidal en els últims partits com a carriler dret permetrien la reubicació del de Reus en cas d'emergència.

Fins i tot Sergi Samper va jugar uns minuts allà amb el primer equip aquest curs, abans de marxar cedit al Granada. Va ser en la supercopa contra el Sevilla [15 minuts]. També ha jugat com a pivot Àlex Carbonell, del filial. Ho va fer al Rico Pérez contra l'Hèrcules, en l'anada dels setzens de final de la copa.

L'opció del 3-4-3, pla C