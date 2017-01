El compte enrere, activat

El Girona va ser dels primers equips de segona A a moure's en el mercat d'hivern després de concretar les cessions dels carrilers Pablo Maffeo i Angeliño Tasende, tots dos del Manchester City. Fa setmanes, però, que no hi ha novetats ni d'entrades ni de sortides. El club està ficat de ple en diversos fronts intentant reequilibrar la plantilla, tot i que només té temps fins dimarts a mitjanit. Tot el que no es faci abans del dia 1 de febrer ja no es podrà fer, llevat d'una lesió de llarga durada d'algun jugador.

El fitxatge del davanter continua sent el gran objectiu. Tot i disposar-ne de quatre en la plantilla (Samuele Longo, Sandaza, Cristian Herrera i Felipe) i malgrat que en molts partits Pablo Machín s'ha decantat per jugar amb un punta, el Girona no vol renunciar a apuntalar l'atac. També hi ha la contradicció que l'equip de Montilivi és el més golejador de la categoria, però el club es vol assegurar de tenir un bon assortiment de davanters –la filosofia és que és millor que en sobrin que no pas que en faltin– per si hi ha algun contratemps. Rubén Sobrino ha estat sempre l'objectiu número 1 i ho continua sent, però l'exdavanter del Real Madrid B i de la Ponferradina ha vist en la copa –l'Alavés es va plantar ahir a semifinals després d'eliminar l'Alcorcón, amb ell de titular– una gran oportunitat per tenir minuts a Vitòria i intentar convèncer Mauricio Pellegrino que pot comptar amb ell també en la lliga. Chuli (Almería) seria el pla B, tot i que també és difícil.

En el cas d'Angeliño, sobtaria molt que el Girona obrís la porta a un jugador que fa poques setmanes que va aterrar i del qual s'esperen moltes coses. Aquí sí que pesarà força més la decisió del futbolista –i de retruc del City, que vol que el gallec disposi de minuts– que no pas cap altra cosa, ja que el Girona el vol a la plantilla i, a més, dels cinc carrilers Angeliño és l'únic esquerrà. Si el jugador volgués forçar la sortida, el Girona haurà de compensar la baixa amb celeritat, i aquí guanyaria números la contractació de Mojica (Rayo Vallecano). El colombià té contracte amb el club de Vallecas, però ha vist com Diego Aguirre i Àlex Moreno li han passat al davant i que Rubén Baraja el sol descartar fins i tot de les convocatòries. Mojica ahir ja no es va entrenar amb el Rayo, tot i que no només el Girona és l'únic club interessat pel colombià, que havia fet dos molt bons anys al Valladolid.

Pel que fa a Carles Mas, l'interès del Lleida es pot haver refredat després que el club de la Terra Ferma estigui a punt d'incorporar un central del Llorca. Tot i això, el Girona té alguna proposta a sobre la taula per la sortida del banyolí, que necessita agafar ritme de competició després de sortir d'una lesió d'encreuats. El club té set dies per liquidar totes aquestes feines pendents, ja que la persiana d'altes s'abaixarà dimarts a mitjanit. Tot i això, no s'ha de descartar que les operacions no es desencallin i que tot es quedi com està, cosa que tampoc no seria cap drama.