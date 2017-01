Com els més grans

Ronaldinho podria ser ben aviat l'ambaixador mundial del club

A Neymar Júnior encara li falta marcar mitja dotzena més de gols per arribar al centenar amb la samarreta del Barça, però amb la diana que va fer diumenge a Ipurua, on va tornar a confirmar l'excel·lent moment de forma amb què ha arrencat el 2017, i també la millora de cara a porteria –encadena tres partits marcant–, ja ha atrapat pel que fa a registres golejadors un mite del barcelonisme i compatriota seu, Ronaldinho.

Fa poc més d'una dècada, el Gaúcho, que en els propers dies podria acceptar l'oferta per convertir-se, amb 36 anys, en ambaixador mundial del club i en el nou reforç del FCB Legends, l'equip d'exjugadors blaugrana, va liderar un canvi obligat al Barça després d'una llarga travessia pel desert. Amb ell com a gran estrella, el conjunt blaugrana va tornar a ser un equip guanyador i, el que és més important, el barcelonisme va recuperar el somriure. De Ronaldinho, que va estar cinc temporades al Barça, quedarà per al record la seva màgia, que el va convertir en el millor jugador del planeta –va guanyar la Pilota d'Or del 2005–, però també la seva eficàcia de cara a porteria, amb gols per a la videoteca, i molts dels quals, decisius. 94 en va marcar en total, en els 207 partits que va disputar amb la samarreta blaugrana. Ara Neymar ha igualat aquest registre amb 43 partits menys (164), fet que no fa altra cosa que demostrar també el seu excel·lent rendiment al Barça, on va aterrar l'estiu del 2013 com a gran aposta de l'aleshores president, Sandro Rosell, que en l'anterior etapa com a vicepresident esportiu de la junta encapçalada per Joan Laporta ja havia estat clau per portar Ronaldinho al Camp Nou.

Neymar compleix ja la seva quarta temporada com a blaugrana i ja fa temps que va confirmar les expectatives per consagrar-se com un dels millors jugadors del món –podi en la Pilota d'Or de fa un any i cinquè en l'edició d'enguany–, seguint el camí d'altres compatriotes seus com ara Romário, Ronaldo, Rivaldo i el mateix Ronaldinho, que també van tocar el cel de blaugrana. A banda de la seva gran qualitat i desequilibri, condicions que l'han portat a estar entre els jugadors més preuats de l'actualitat, el brasiler també ha destacat sempre per la seva facilitat per veure porteria. De fet, amb els 94 gols que acumula com a blaugrana ja s'ha situat també entre els 20 màxims artillers de la història del club. I és que, tot i que de moment aquest curs no està brillant especialment en aquest apartat, ja que només ha fet 9 gols, un nombre més aproximat als 15 del seu primer any al Barça, no s'ha d'oblidar que tant en la temporada del triplet (39 gols) com en la passada, la del doblet (31 gols), l'aportació golejadora de Neymar va ser decisiva.

Per tot plegat, un compatriota seu que va vestir la samarreta blaugrana a finals de la dècada dels cinquanta i principis dels seixanta, i que té l'honor de ser el brasiler que més gols (178) ha fet al Barça, comptant els partits amistosos –segon, amb 105 gols, si es comptabilitzen només partits oficials–, Evaristo de Macedo, que als seus 83 anys atén a L'Esportiu per telèfon des de la seva casa a Ipanema, no dubta que Neymar acabarà superant els seus registres: “Té totes les condicions per acabar sent el brasiler amb més gols al Barça i un dels seus màxims golejadors de la història, ja que, a més, ara es juguen molts més partits que abans, tot i que això no vol dir que marcar gols sigui fàcil.” Evaristo, que va ser també l'autor d'un dels gols més famosos de la història del Barça amb una rematada de cap en planxa que va servir per eliminar de la copa d'Europa el Madrid, on aniria després, també destaca, però, que al Barça tot són facilitats perquè el joc de Neymar pugui brillar com ho fa: “Jugar en aquest equip, amb els jugadors que té al costat, com ara Messi, que és extraordinari, i Iniesta, que es coneixen de fa molt de temps i que fan música amb la pilota, ho fa tot més fàcil.” A l'hora de comparar-lo amb Ronaldinho, Evaristo prefereix no posar a la balança els mèrits de l'un i de l'altre i es remet a recordar que “són jugadors diferents i cadascun té el seu moment”, tot i que es desfà en elogis parlant dels dos: “Ronaldinho va fer coses extraordinàries, i ara també les fa Neymar.”

