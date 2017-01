El Barça rescata un punt en un partit desastrós contra el Betis (1-1)

La bona dinàmica del Barça s'ha acabat aquest migdia a Sevilla (1-1) en un partit desastrós dels blaugrana, que tot i rescatar un punt en els instants finals s'ha deixat part de les aspiracions de guanyar la lliga després de 80 minuts per a l'oblit, en què el Betis ha passat per damunt d'un Barça apàtic. A la punxada, a més, s'ha afegit la frustració per una errada arbitral, que no ha validat una diana només un minut després de l'1-0, quan la pilota havia superat clarament la línia de gol.

La primera part ha estat molt fluixa, amb un Barça imprecís en la combinació i un Betis intens però incapaç de generar perill. L'única ocasió dels andalusos ha arribat en un xut des de la frontal de Ceballos que Ter Stegen ha desviat amb una gran estirada (19'). Per part blaugrana, l'oportunitat ha estat per a Neymar, que ha fallat quan estava tot sol davant d'Adán.

Segueix el desgavell