“L'Atlético sempre ens ha complicat molt les coses”

Trobar la fórmula per superar l'Atlético. Aquesta és l'única preocupació que hi ha al cap d'un Luis Enrique que ahir, en la roda de premsa prèvia al gran partit d'aquesta nit i amb una afonia evident, va esquivar amb la seva eloqüència habitual bona part de les preguntes que no es referien a l'actualitat del duel. Ni àrbitres, ni renovacions ni Cristiano Ronaldo. L'asturià, en canvi, no va posar cap impediment a analitzar les virtuts de l'Atlético, i amb reflexions més profundes del que acostuma a oferir a les sales de premsa. “No crec que l'Atlético sigui l'equip que més ens ha exigit des que entreno el Barça, però sí que és cert que és un conjunt que competeix meravellosament bé i que sempre ens ha complicat molt les coses”, va afirmar Luis Enrique en ser preguntat per l'únic equip que ha estat capaç d'eliminar el seu Barça a doble partit. “Coneixem la versió de l'Atlético que es tanca al darrere, però també la de l'equip que et pressiona ben amunt per recuperar la pilota a prop de la porteria. No hi ha dubte que és un conjunt molt ben treballat, un dels millors d'Europa”. Potser per això, Luis Enrique va admetre haver usat com a referents per disseccionar els colchoneros dos partits, el del Camp Nou d'aquesta temporada i el del Calderón de la Champions del curs passat, dos duels en què l'Atlético va mostrar les seves dues versions. “M'espero una eliminatòria molt complicada, i no em refereixo només al primer partit. L'objectiu demà [per avui] és guanyar, i per assolir-ho haurem de marcar un gol més que el rival, jugar millor i superar la seva pressió avançada, i tot en un escenari molt bonic”, va resumir Luis Enrique, que en cap cas espera que, arribats a aquest punt de la pel·lícula, cap dels dos equips pugui sorprendre el seu rival. “Perquè hi hagi sorpreses els dos entrenadors hauríem de fer coses molt diferents, i ni veig Simeone canviant gaire ni jo penso variar la nostra filosofia. Després, és clar, hi ha coses a rectificar i els petits detalls que poden ser determinants. L'eliminatòria serà igualada perquè no pot ser d'una altra manera.” El tècnic, a més, no creu que l'Atlético sigui més perillós perquè s'hagi despenjat en la lliga, una selecció d'objectius contraproduent. “Parlo per coneixement de causa. Un equip és competitiu en totes les competicions o no ho és en cap. Estic segur que l'Atlético intentarà seguir sent fort en la lliga, i aquest és també el nostre objectiu.”

Preguntat sobre l'alineació que presentarà i sobre les rotacions, Luis Enrique va recordar que el seu objectiu és mantenir les aspiracions en totes les competicions, i que per tant farà l'onze més competitiu possible sense oblidar els descansos pertinents. “L'alineació està condicionada pel nombre de partits que tenim, ja que necessitem superar-los tots, i en un calendari força atapeït.” Això no vol dir, és clar, que no tingui al cap fer rotacions. Ben al contrari. “Si no faig rotacions els jugadors no arribaran ni al 15 de febrer. No hi veig cap altra solució. Entre les baixes, les sancions i el cansament acumulat, o faig rotacions, o faig rotacions.” Això sí, el que sí que va voler deixar clar Luis Enrique és que no pensa perdre ni un segon a maleir la baixa de cap jugador. “En una temporada s'han de superar els moments complicats i les baixes dels jugadors. No vull pensar en els que no hi són, sinó en com ajudar els que sí que hi són perquè facin de la millor manera possible la seva feina.”

De Masche a Umtiti