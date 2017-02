Neymar veu la groga i es perdrà la tornada

El Vicente Calderón sempre és un estadi calent per a Neymar. Les seves picabaralles amb els jugadors de l'Atlético són un clàssic, i ahir no va ser una excepció. La consigna dels jugadors madrilenys era molt clara. Calia defensar-lo bé i provocar-lo, perquè Neymar era un dels blaugrana que estava apercebut de sanció, juntament amb Umtiti i Jordi Alba. Ben aviat, en el primer minut, Vrsaljko ja li va donar la primera puntada de peu per avisar-lo del partit que l'esperava. Després en van venir unes quantes més, de Gabi, Saúl i Koke, que sí que va veure la groga.

Després d'estar aguantant un munt de faltes, en el minut 63, Neymar va saltar amb el braç massa estès i va donar un cop a la cara a Juanfran. L'àrbitre De Burgos Bengoetxea, en aquest cas, no va dubtar i el va amonestar. La targeta li impedirà jugar el partit de tornada, dimarts que ve al Camp Nou. El col·legiat basc tampoc va veure una falta clara a Luis Suárez en el gol de Griezmann. Umtiti i Jordi Alba van aguantar sense veure la groga i podran jugar.

Qui no podrà disputar el partit a Barcelona és Gabi, de l'Atlético, que sí que va ser amonestat.