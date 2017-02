Cornut i pagar el beure

Neymar va tornar a ser el jugador que més faltes va rebre dijous a la gespa del Vicente Calderón. Ni més ni menys que vuit, tot i que la xifra encara es queda curta tenint en compte les puntades de peu que el col·legiat De Burgos Bengoetxea, no va considerar punibles. L'àrbitre tampoc va considerar mereixedor de targeta groga un cop de colze de Juanfran a l'estómac del brasiler durant una cursa tot just arrencar el partit (3'), ni dues patacades de Koke en els minuts 21 i 36 que van deixar el davanter blaugrana ben adolorit. El migcampista colchonero tot just va ser advertit verbalment. Per contra, Neymar, que tan sols va fer dues faltes, sí que va veure una targeta groga que li impedirà jugar dimarts vinent la tornada de les semifinals de la copa en completar el cicle de tres.

Tot plegat, no fa res més que enfortir l'argument que el llistó arbitral s'eleva quan es tracta de Neymar. En aquest sentit, el brasiler s'ha vist perjudicat pel missatge d'alguns sectors que l'han titllat de provocador pel seu estil de joc basat en el desequilibri amb la pilota. De fet, es tracta del jugador de la lliga que prova més i amb més èxit l'un contra un amb el defensor, just al davant de Leo Messi.

Per contra, aquesta aposta per un joc vistós molt sovint ha topat amb la desconfiança d'alguns col·legiats. Sense anar més lluny, en l'anada dels quarts de la copa contra la Real Sociedad va ser amonestat en caure dins l'àrea a causa de l'entrada d'un rival, però González González va entendre que havia simulat. A la llarga, això li impedirà jugar dimarts, i no és pas la primera vegada que la primera cita del curs que es perd per complir cicle de targetes. Ja li ha passat en la lliga, en què acumula cinc grogues. Un registre que destaca, ja que es tracta d'un davanter, i encara més en comprovar que només acumula 16 faltes en 16 partits del campionat. Pel que fa al seu company Luis Suárez, també s'ha perdut un duel aquest curs per acumulació de targetes, mentre que Messi està apercebut de cara a una possible final de copa.

Controlar les emocions