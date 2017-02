El dia abans de rebre l'Athletic Club a l'estadi, en un partit de lliga que no donarà treva al Barça, Luis Enrique va passar a l'atac per protegir els seus futbolistes. Per això, quan va ser preguntat pel fet que Neymar és qui més targetes veu en la lliga, tot i ser també el jugador que més faltes rep, va etzibar un discurs sense embuts. “És una evidència que els meus jugadors són dels que més faltes reben i, curiosament, dels més sancionats. Cadascú que carregui amb la seva consciència. Nosaltres mirarem de jugar millor cada dia”, va dir. “La resta funciona amb campanyes per desacreditar els meus jugadors, dient que es tiren i que provoquen, i després, fins i tot els mateixos mitjans, diuen que és injust perquè fan poques faltes i els ensenyen targetes”, va afegir. Més tard, quan li van preguntar sobre les campanyes que ell mateix havia esmentat, l'entrenador blaugrana va continuar el seu discurs: “Només puc elogiar els meus jugadors. Han hagut d'afrontar moltíssims aspectes en els partits en què han hagut de tenir un control bestial. Resulta paradoxal i graciós que en aquestes campanyes, que existeixen, els mateixos que les inicien s'encarreguen ara de fer-les en contra.”

Del rival d'aquesta tarda, Luis Enrique va destacar que, pel fet d'haver-lo trobat tres cops aquesta temporada, dos en l'últim més, hi haurà poc espai per a la sorpresa. “Difícilment ens podrem sorprendre, si som fidels al que busquem els dos equips. No hi ha gaire a negociar. Serà un partit difícil, com tots els que juguem contra l'Athletic, especialment per la seva pressió alta i per les dificultats que ens posen en la sortida de la pilota. Mirarem de superar això perquè sabem que, un cop ho aconseguim, apareixeran molts espais.” Quant a les urgències en la lliga, que tot just inicia la segona volta però que té el Real Madrid com a líder, a quatre punts del Barça i amb un partit menys, el tècnic asturià va reconèixer que al seu equip li ha faltat regularitat. “Tot el que ens queda és guanyar i guanyar. No hem estat efectius. Convé empènyer al màxim per guanyar més punts”, va comentar en aquest sentit. Amb tot, considera que encara queda molt camí a fer: “El tram decisiu de la lliga és el final, quan quedin pocs partits.”

Sobre els esperats retorns d'Andrés Iniesta i Sergio Busquets, que, com Lucas Digne, ahir s'entrenaven amb el grup, el tècnic no va aclarir si estarien disponibles per al partit d'aquesta tarda. “S'han incorporat al grup i ara falta saber l'opinió dels metges. Però és una gran notícia recuperar jugadors.” Per altra banda, interrogat sobre el fet que les absències de Busi i Iniesta, sumades a la de Xavi, han pogut fer que el Barça s'apartés de la seva idea de joc, Luis Enrique va ser taxatiu: “Fa tres anys que sóc al primer equip i vaig estar tres anys al filial. La filosofia de joc del Barça és la que més m'agrada i amb la que més em sento identificat. En els entrenaments treballem per aprendre a controlar els partits i per saber què hem de fer amb la pilota, quan la tenim i quan no la tenim.”