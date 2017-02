Cares ben conegudes

4 de febrer i tercer frec a frec contra l'Athletic Club des que va arrencar l'any. Serà aquesta tarda (16.15 h) a l'estadi, quan encara es digereix l'1-2 signat dimecres pels blaugrana al Vicente Calderón coincidint amb l'anada de semifinals de la copa.

Precisament va ser en aquesta competició quan el Barça i l'Athletic van mesurar forces per darrera vegada. Per ser exactes, el 5 i l'11 de gener durant l'eliminatòria de vuitens, resolta a favor dels de Luis Enrique, tot i que van necessitar remuntar el 2-1 de l'anada a San Mamés amb un 3-1 registrat en el duel de tornada al Camp Nou. Tot plegat, per reiterar la condició de l'Athletic de rival incòmode, a pesar de les discretes estadístiques que acredita al Camp Nou (quinze anys sense guanyar-hi). A més, l'eliminatòria de copa va deixar algun compte pendent, conseqüència en bona mesura de la intensitat innata del conjunt basc i que en alguns moments va anar més enllà. Ho sap bé Umtiti, que va rebre un cop al coll per part d'Aduriz sense que el col·legiat, Fernández Borbalán, apreciés l'agressió.

Aduriz només va jugar mitja part en el duel de tornada al Camp Nou, mentre que Raúl García –un altre dels referents– se'l va perdre per sanció. A més, Muniain travessa ara per un bon moment. Ernesto Valverde, doncs, disposa de més pólvora que en la darrera visita a l'estadi. Això pressuposa més exigència per a un Barça que en les circumstàncies actuals ben segur hauria triat un altre rival. Primer perquè l'empat signat la setmana passada al feu del Betis (1-1) –marcat per l'escandalós gol fantasma anul·lat als blaugrana– incrementa l'obligació de sumar els tres punts avui i no perdre més terreny en la cursa amb el Madrid pel títol de lliga. A més, caldrà veure com afecta el desgast físic acumulat del duel de dimecres contra l'Atlético. Sortosament per als blaugrana, el triomf per 1-2 va permetre marxar del Vicente Calderón amb millors sensacions que les de sis dies enrere al Benito Villamarín.

El mig del camp torna a centrar els principals interrogants a l'hora de pronosticar el plantejament inicial de Luis Enrique per fer front a l'Athletic. Mascherano tornarà a actuar com a pivot, tal com va fer al Calderón? Les possibilitats són elevades, sobretot perquè ni Rakitic ni André Gomes no han demostrat fins ara que millorin les aptituds de l'argentí.

El retorn de Sergio Busquets a la posició es posposarà uns dies més, tot i que ahir al de Badia ja se'l va veure exercitar-se sobre la gespa de la ciutat esportiva. També hi era Andrés Iniesta, que dijous ja es va reintegrar al grup de treball. En aquest sentit, el manxec ha deixat enrere la petita lesió al soli de la cama esquerra que l'ha mantingut de baixa les últimes dues setmanes, però les expectatives conviden a ajornar la reaparició per dimarts que ve, coincidint amb la visita de l'Atlético, amb el pas a la final de la copa en joc. Amb aquesta perspectiva, Rakitic, Arda, Denis, André Gomes i Rafinha tornen a entrar en la ruleta per ocupar les dues places d'interior.

Pel que fa a l'Athletic, pot optar per un 4-2-3-1 o bé pel 4-4-2 de l'última visita al Camp Nou, però amb Aduriz com a company de Williams a la punta d'atac. Més enllà dels dos davanters, és previsible que Valverde afegeixi a l'onze Muniain, que ha estat un dels jugadors més destacats del conjunt basc en els últims compromisos.