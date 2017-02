El Barça s'imposa a l'Athletic amb gols d'Alcácer, Messi i Aleix Vidal

El Barça ha tornat al camí de la victòria en la lliga i s'ha imposat per 3 a 0 a l'Athletic de Bilbao en un partit més incòmode del que reflecteix el marcador. Els blaugrana pressionen el Madrid, que no jugarà aquesta jornada després que se suspengués el seu partit contra el Celta de Vigo per precaució.

Pensant en el partit de copa del Rei de dimarts, Luis Enrique ha fet molts canvis en l'onze inicial. A la defensa ha canviat els dos laterals titulars i en lloc de Sergi Roberto i Alba han jugat Aleix Vidal i Mathieu. Al mig del camp, moltíssimes novetats. André Gomes ha ocupat la posició de mig centre i en aquesta ocasió els interiors han estat per Arda Turan i Rafinha, que ha reaparegut després de la seva lesió. Al davant, una sorpresa majúscula amb la presència d'inici de Paco Alcácer en el lloc de Luis Suárez per completar la tripleta amb Neymar i Messi.

El Barça no s'ha sentit gaire còmode sobre el camp i ha comès moltes imprecisions en la sortida de la pilota des del darrere. Les errades han pogut costar un gol ben aviat, en el minut 2, però el xut de Raúl García s'ha estavellat al pal. A l'11, Williams, tot sol, ha rematat fora una bona centrada de Laporte des de l'esquerre. Però com són les coses, en la primera arribada clara el Barça s'ha avançat en el marcador amb un gol de Paco Alcácer després d'una passada de Neymar des de l'esquerre. El davanter valencià s'ha estrenat en la lliga.

Malgrat l'avantatge en el marcador, el Barça no ha sabut trobar fluïdesa en el seu joc i l'Athletic s'ha fet amb el control del partit. Williams l'ha tornat a tenir a la mitja hora però Ter Stegen ha respòs bé. Una errada de Piqué, que s'ha entrebancat amb la pilota i que li ha costat una groga, resumia l'estat de l'equip de Luis Enrique. Però com són les coses, el Barça pràcticament ha sentenciat el partit amb un segon gol, de Messi, en el llançament d'una falta que Gorka Iraizoz s'ha empassat.

Amb una targeta, imprecís, i amb una sobrecàrrega a l'abductor de la cama esquerre, Luis Enrique ha fet entrat Mascherano per Piqué en el segon temps. No ha volgut arriscar l'entrenador blaugrana tal i com estava el partit. Valverde també ha mogut peces i ha fet entrar Aduriz, xiulat pel Camp Nou. Rafinha, que en l'inici de la segona meitat havia tingut una ocasió amb una rematada de cap, ha deixat el seu lloc a Rakitic després de fer-se sang en una topada amb Ter Stegen. Amb el partit controlat i després de dues ocasions consecutives de Neymar i Messi, Luis Enrique ha fet l'últim canvi retirant del camp l'argentí per Sergi Roberto, que ha desplaçat Aleix Vidal a l'extrem. Messi arribarà més descansat en el partit decisiu de dimarts per ser en la final de la copa del Rei.

I jugant més avançat, Aleix Vidal ho ha aprofitat per tornar a marcar en una jugada individual que ha culminat amb un xut creuat amb l'esquerre. L'Athletic s'ha rendit i el Barça ho ha aprofitat per seguir fent ocasions però el marcador no s'ha mogut més.