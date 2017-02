A un pas de la final

Partit gran a l'estadi. La nit promet emocions fortes i moments de màxima intensitat, com sempre que el visitant és l'Atlético de Diego Pablo Simeone. Per molt que els madrilenys mai no hagin guanyat al Camp Nou amb el tècnic argentí a la banqueta i que ahir fes deu anys de la seva última victòria al coliseu blaugrana; per molt que avui es jugui la tornada d'una eliminatòria que, després de l'1-2 de l'anada, s'inclina clarament a favor de l'equip de Luis Enrique; per molt que en les catorze ocasions en què, al llarg de la història, els blaugrana han tingut aquest avantatge en la copa sempre hagin passat. Tant se val, un Barça-Atlético mai no deixa ningú indiferent. A qualsevol altre rival se'l podria donar per mort. Amb aquest, poca broma.

Hi ha en joc, a més, un lloc en la final de la copa. Seria la setena en vuit anys i la quarta consecutiva per al FC Barcelona. A més, donaria als catalans l'oportunitat de guanyar per tercera vegada seguida un títol que ja han assolit 28 cops, i contra un rival que sortirà del duel que demà enfrontarà a Mendizorrotza l'Alavés i el Celta, dos equips teòricament assequibles. Per tot plegat, Luis Enrique no farà concessions, ni de bon tros. Ho va deixar clar amb la dosificació que dissabte, contra l'Athletic, va fer de la seva plantilla: Luis Suárez i Jordi Alba no van jugar, Mascherano, Rakitic i Sergi Roberto van aparèixer en la segona part i Messi va ser substituït en el minut 64. Aquesta nit toca donar el màxim, no es pot especular. L'asturià, de fet, ahir parlava de sortir a guanyar el partit i, unes hores més tard, Simeone es donava per assabentat i assegurava que avui espera el millor Barça.

Cal esperar un onze amb Cillessen, el porter de la copa, sota els pals, i amb un quartet defensiu format per Sergi Roberto, Gerard Piqué, Javier Mascherano i Jordi Alba. El central de la Bonanova es va entrenar ahir amb normalitat, deixant enrere la sobrecàrrega a l'abductor que dissabte va fer que es quedés al vestidor a la mitja part. Pel que fa a Samuel Umtiti, com Alba i Messi, està a una targeta de la suspensió i el més normal és que, a diferència dels altres dos, Luis Enrique el reservi. Al mig del camp, tot fa pensar que Sergio Busquets, que treballa amb el grup des de fa dies, tornarà a ser titular, al costat d'Ivan Rakitic i André Gomes. Quant a Andrés Iniesta, també recuperat, quedaria a la banqueta amb Denis Suárez. Finalment, a la davantera, l'absència de Neymar Júnior per sanció obre les portes de la titularitat a l'ex-colchonero Arda Turan, que acompanyaria els golejadors de l'anada, Messi i Luis Suárez.

A l'altre costat hi haurà un Atlético de Madrid obligat a sortir a l'atac per la necessitat de marcar, com a mínim, dos gols. Un escenari gens còmode per a un equip acostumat a esperar i trobar espais al contraatac. Per això, seria estrany que Simeone no sortís a buscar el partit sense reserves i amb Antoine Griezmann i Fernando Torres a la davantera. El francès tindrà una nova oportunitat de marcar al Camp Nou, cosa que no ha aconseguit en les deu vegades que l'ha visitat amb la Real Sociedad i l'Atlético. El madrileny, en canvi, pot presumir de ser una amenaça, ja que ha fet cinc gols al coliseu blaugrana. Torres, a més, es troba en un moment dolç. A dreta i esquerra, els dos puntes colchoneros tindran segurament Yannick Carrasco i Nico Gaitán, mentre que Saúl Ñíguez i Koke actuarien al mig del camp en absència del sancionat Gabi. A la defensa, davant del porter Moyá, Juanfran tornaria al lateral dret per acompanyar Godín, Savic i Filipe Luís. Un onze, en tot cas, que es fa respectar i que prova l'amplitud de plantilla de l'Atlético, que no pot disposar de Jan Oblak, Tiago Mendes ni Augusto Fernández, lesionats, i que té els dubtes de José María Giménez, amb molèsties, Lucas Hernández, que ahir declarava en el judici ràpid per una presumpta agressió a la seva xicota, i Thomas Partey, que acaba d'arribar de la copa d'Àfrica.