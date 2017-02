“No hem de mirar els arbres sinó tot el bosc”

Luis Enrique ho va reconèixer en la roda de premsa. Va patir moltíssim durant tot el partit perquè no li agradava gens el que veia sobre el camp, però va reclamar que del dia d'ahir tothom es quedés amb el fet que el Barça ja és en una nova final, la quarta consecutiva de la copa del Rei. “No hem de mirar els arbres sinó el bosc, i som a la final per mèrits propis. El bosc està impressionant, frondós. El bosc està preciós. No caiguem en la temptació d'analitzar només el dia d'avui o el del Betis”, va afirmar.

El tècnic asturià no va amagar que l'equip havia de millorar moltes coses, sobretot a l'hora de perdre pilotes i de tenir el control del partit. “La tensió ha passat factura, perquè no és normal perdre tantes pilotes, però tinc confiança en els meus jugadors.” També va insistir que el calendari “atroç” fa que no puguin estar frescos de cames en cada partit i es va mostrar convençut que aniran millorant.

Luis Enrique creu que els únics moments bons de l'equip van ser en l'inici del segon temps fins a l'expulsió de Sergi Roberto, al qual tenia previst canviar just abans de veure la groga. “En el primer temps no ens hem assemblat a l'equip que ha arribat a la final de copa.” Va reconèixer que, tenint en compte com estaven jugant, hauria estat “molt perillós” haver arribat a la pròrroga, però va insistir que calia quedar-se amb les coses positives de la nit. “Hem sabut patir i ja ho vaig advertir. Avui la sort ha estat amb nosaltres però en el global de la copa i pels rivals que hem tingut crec que mereixem ser a la final”.

L'entrenador blaugrana també es va mostrar partidari de recórrer contra la targeta groga de Luis Suárez perquè pugui jugar la final, però no és gaire optimista. “Si tirem d'antecedents, ja sabem què passa amb els recursos.” Luis Enrique va elogiar l'afició pel suport que va donar als jugadors i va felicitar de nou l'equip per haver tornat a classificar-se per a una final. “Han demostrat que tenen una gran ambició. Esperem guanyar-la i dedicar-la a l'afició.”