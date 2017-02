El Barça vol consensuar la seu de la final amb l'Alavés

Ja hi som. Com cada any per aquestes dates el debat sobre quina ha de ser la seu de la final de la copa ja és aquí, un estadi que acabarà decidint la FEF després d'escoltar l'opinió dels finalistes. I ahir, és clar, ja van sorgir els primers rumors que deien que el Barça ja havia demanat el Bernabéu, una petició que des del club van desmentir categòricament, en considerar que no es podia plantejar una seu sense conèixer l'opinió de l'altre finalista. Ara, una vegada ja se sap que la final la disputaran el Barça i l'Alavés, l'objectiu del club blaugrana és reunir-se amb els dirigents bascos per posar damunt la taula els punts a favor i en contra de cadascuna de les opcions, fins a assolir un consens que els permeti fer una petició conjunta. Com sempre, el Barça desitja l'estadi amb una major capacitat, que estigui situat en una ciutat de fàcil accés –per permetre que l'afició es pugui desplaçar massivament i sense entrebancs– i que garanteixi una gespa en perfectes condicions.

En espera que es confirmi la petició dels finalistes, la primera opció és el Calderón, que enguany acull per darrer cop els duels de l'Atlético. Tot i que l'objectiu dels colchoneros era acomiadar el seu estadi sent un dels finalistes, Enrique Cerezo, el seu president, va confirmar dimarts que l'eliminació del seu equip no ha variat el desig que el Calderón aculli la final. San Mamés, en canvi, l'altre nom que ha sonat amb força, sembla que està descartat, tant perquè uns dies després acollirà un concert de Guns N' Roses, com per la polèmica que es va generar al novembre, després que el PP, amb el suport del PSE-EE i del grup mixt, demanés proposar San Mamés com a seu, una petició que va ser tombada amb els vots negatius d'EH Bildu i Podemos i amb l'abstenció del PNV.

I després, és clar, apareixen els noms del Bernabéu i del Camp Nou, els dos camps amb més capacitat. El primer seria objectivament la seu ideal, ja que a més de trobar-se a mig camí dels dos finalistes, té una capacitat de 81.000 espectadors –26.000 més que el Calderón–. En contra, però, hi juga l'opinió del Madrid, que com ja ha succeït els darrers anys posarà totes les traves que pugui per evitar una possible celebració del Barça al seu estadi. Pel que fa al Camp Nou, el principal escull serà l'opinió de l'Alavés, ja que a banda d'haver de jugar al camp del seu rival hauria d'obligar els seus seguidors a fer un desplaçament més llarg.