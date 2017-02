“És un equip molt perillós i tenen uns números espectaculars.”

“Per mi l'Alavés és l'equip revelació de Primera, sobretot, per la manera de fer.”

“No hi ha revenja, només sabem que és un equip que ja ens va guanyar. Aquí va jugar amb 5 defenses però després no ho ha utilitzat més. Veurem què fa.”

“És clau que sigui un escenari amb molt aforament. Em van agradar el Camp Nou i el Calderón.”

“El Bernabéu? M'interessa molt poc, zero morbo. Entenc les postures dels dos equips.”

“Venim de 13 partits d'infart. Però és igual, nosaltres intentarem donar la millor versió.”

“No hem entrenat gens, venim de no parar de jugar partits cada 2-3 dies. Però des de la pretemporada, hem preparat coses.”

“Si quan jugues malament ets capaç de guanyar, no està malament. Però no és el que busquem, sabem que hem de jugar bé.”

“Els números del Barça dels últims anys són molt poc habituals en tots els clubs. Ens hem acostumat però d'aquí a uns anys ho valorarem més.”

“Quan estàs apercebut, has de ser intel·ligent per no forçar una groga que et faci perdre una final. A la Lliga no m'interessa.”