Pallissa a Vitòria (0-6)

Golejada contundent del FC Barcelona a l'Alavés, cop d'autoritat a Mendizorrotza. Luis Suárez, Neymar, Messi i Rakitic signen els gols blaugrana en un partit que havia de ser de gran dificultat per a l'equip de Luis Enrique i que, finalment, s'ha resolt amb una pluja de gols. La nota negativa ha estat la lesió que ha sofert Aleix Vidal en els últims minuts, per culpa d'una dura i innecessària entrada de Theo Hernández.

Des de bon principi, el Barça ha tingut la pilota, l'ha fet circular i ha situat el partit en terreny de l'Alavés. La pressió alta dels vitorians s'ha dissipat de seguida i les ocasions han anat apareixent. Pacheco ha mantingut dret el seu equip amb bones intervencions, la millor davant André Gomes, just després que el seu company Theo Hernández disposés d'una acció similar que ha salvat Ter Stegen.

L'inevitable zero a un ha caigut poc abans del descans, en una acció iniciada per Neymar, continuada per Aleix Vidal i rematada per Luis Suárez. En la següent jugada, el Barça ha tornat a marcar, mitjançant Neymar, que ha aprofitat una errada del porter de l'Alavés. A la segona part, Pellegrino ha mirat de canviar el panorama enviant els seus a l'atac, però el Barça ha estat letal trobant espais al contracop. Així, tot i que en el primer minut de la represa Cristian Santos ha fallat, sol davant Ter Stegen, des de la frontal de l'àrea petita, els gols s'han anat succeint a l'àrea vitoriana entre el minut 60 i el 67.

Messi ha signat el tercer, aprofitant un refús defectuós de la defensa; l'argentí ha provocat que Alexis marqués, en pròpia porta, el quart, després d'una transició sensacional; Rakitic ha culminat, tot seguit, un contracop construït entre Suárez i Messi, i ha fet 5-0; i, finalment, Luis Suárez ha arrodonit la mitja dotzena també en una acció a la contra. Des d'aleshores fins al final, l'únic fet destacat ha estat l'escandalosa lesió que ha sofert Aleix Vidal en el turmell en rebre una forta topada per part de Theo Hernández, que ha fet que el Barça acabés jugant amb deu jugadors.