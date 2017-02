Xoc de trens

Torna la lliga de campions. Després d'un mes de gener molt intens per al Barça, amb constants partits de copa i el premi de la classificació per a la final, que es disputarà al Vicente Calderón, els de Luis Enrique juguen avui un partit que tenien marcat en el calendari des que el desembre de l'any passat van quedar emparellats en el sorteig de vuitens amb un dels grans del continent. Perquè el París Saint-Germain no té la història ni els títols que poden tenir altres grans clubs europeus, però sí que atresora una de les millors plantilles, reforçada cada any des que els petrodòlars de Qatar van arribar a la seva seu. Diners i més diners que permeten als francesos tenir estrelles de categoria mundial i plantejar-se, fins i tot, la contractació de cracs com Neymar, amb qui van parlar l'estiu passat abans que el brasiler renovés el seu contracte amb el Barça.

L'equip blaugrana arriba al partit amb confiança després de la golejada de Vitòria. La temporada dels de Luis Enrique està sent una muntanya russa. Plena de pujades i baixades. Irregularitat fins i tot en un mateix partit, fet que ha complicat la lluita per la lliga. Molts dubtes que fins i tot van provocar xiulets al Camp Nou la setmana passada en la semifinal de la copa, quan els blaugrana estaven sent superats per l'Atlético de Madrid. El de dissabte contra l'Alavés va ser un dels partits més complets del curs dels de Luis Enrique. Un matx dominat a partir de la paciència i la pressió al principi i rematat a partir de la contundència en la segona part. Una golejada que arriba en el millor moment, tot just ara que torna la Champions. L'equip es va entrenar ahir a la gespa del Parc dels Prínceps amb les absències dels lesionats Mascherano, Arda Turan i Aleix Vidal. La greu lesió que es va fer a Mendizorrotza el lateral de Puigpelat encara està present al cap dels seus companys, que li volen dedicar avui un bon resultat. Luis Enrique ha recuperat per a aquest partit peces importants. Sergio Busquets ja va ser titular a Vitòria, i el capità Iniesta ha disposat de dues estonetes en els dos últims partits. Tots dos estan preparats per ser avui titulars. Amb ells, el mig del camp blaugrana té més control, que serà molt necessari avui. El dubte és si el seu acompanyant serà l'habitual de les últimes temporades, Rakitic, o André Gomes, futbolista que té tota la confiança de l'entrenador i que està creixent en els últims partits. La defensa serà la titular després del descans que va tenir Piqué dissabte, i no hi ha discussió amb el nom dels tres davanters. Tots tres arriben disposats a repetir el gran partit que van jugar en aquest escenari l'última vegada que el van trepitjar, ara fa dues temporades, quan els dos equips es van enfrontar en els quarts de final. Aquella vegada, els blaugrana, que acabarien sent campions d'Europa, van sentenciar l'eliminatòria en el partit d'anada (1-3), amb dos gols de Luis Suárez i un de Neymar. Sis vegades s'han enfrontat els dos equips en la Champions des que el París Saint-Germain és multimilionari. També ho van fer fa dues temporades en la fase de grups. L'única victòria dels francesos va arribar en aquell moment, quan es van imposar (3-2) a París. El Barça va acabar sent primer de grup en guanyar (3-1) a Barcelona. El tercer enfrontament doble dels dos equips és dels quarts de final de la temporada 2012/13. Van empatar (2-2) a França en un partit en què Messi es va lesionar, una lesió muscular que va arrossegar durant molts mesos. En la tornada, els francesos van posar contra les cordes l'equip que dirigia Tito Vilanova, que va haver de fer sortir al camp Messi lesionat perquè el Barça es classifiqués. Pedro va acabar aconseguint l'empat i donant el pas als blaugrana per a les semifinals.

El Barça ha pogut superar el PSG en els últims antecedents. Aquesta vegada, però, l'equip de Luis Enrique es trobarà un equip que no deixa de créixer i que està dirigit per Unai Emery, un entrenador que coneix més que bé els blaugrana. El projecte d'Emery, que va arribar a París l'estiu passat en substitució de Laurent Blanc, va oferir dubtes en els primers mesos, però sembla que ha agafat velocitat de creuer aquest 2017, en què els parisencs no coneixen la derrota. Dues eliminatòries superades en la copa, dues victòries que els han portat a la final de la copa de la lliga i sis partits de lliga amb cinc triomfs i només un empat, contra el líder, el Mònaco, que avantatja de tres punts els d'Emery. El tècnic d'Hondarribia recupera per a aquest partit el seu porter titular, Trapp, i també el lateral Aurier, que havia estat jugant la copa d'Àfrica amb la Costa d'Ivori, però té un parell de baixes importants. A la ja coneguda per sanció de l'exjugador del Barça Thiago Motta, es va afegir ahir la del central brasiler Thiago Silva, que no va entrar en la convocatòria per uns problemes musculars. Per substituir Motta i acompanyar al mig del camp Matuidi i Verratti, hi haurà Rabiot, perquè tampoc va entrar en la llista l'exjugador del Sevilla Krychowyak. Per cobrir l'absència de Thiago Silva, Emery haurà de recórrer al jove de 21 anys Presnel Kimpembe, que actuarà al costat de Marquinhos a l'eix de la defensa.

Baixes dels francesos en defensa, però molt poder en atac. Edinson Cavani passa el millor moment de la seva carrera. L'uruguaià ha fet 25 gols en la lliga i 33 en el total de la temporada. Està molt ben acompanyat per Lucas Moura, Di María i, des d'aquest mes de gener, també per l'alemany Draxler, que va arribar aquest hivern del Wolfsburg per 40 milions d'euros i s'ha adaptat tan bé que ha deixat a la banqueta Di María en molts partits, possiblement també avui. Molt poder ofensiu té Emery, que s'enfronta amb la seva bèstia negra. Ha jugat 23 vegades contra el Barça i l'ha guanyat només un cop, amb setze derrotes i sis empats. L'única victòria del tècnic basc va ser amb el Sevilla en partit de lliga de la primera volta del curs passat (2-1). En aquell enfrontament, Luis Enrique no va poder disposar de Messi, que ha destrossat Emery quasi sempre que s'han vist les cares. L'argentí ha fet 25 gols en els 21 partits que ha jugat contra equips dirigits pel basc.