Di María allibera París

L'argentí Ángel Di María va viure ahir la seva millor nit des que va arribar al PSG. L'exjugador del Reial Madrid va tenir una d'aquelles actuacions per les quals se'l va portar a París a preu de crac mundial des del Manchester United. La jerarquia no l'havia perdut (s'encarrega de totes les pilotes parades i ni un rendiment més aviat irregular l'ha allunyat de l'onze) però li faltava imposar-se en un escenari de màxima exigència. Se n'acudeixen pocs que encaixin més pel club parisenc, que viu obsessionat amb la Champions i amb el Barça. Fins ahir, quan Di María en va tenir prou amb una hora de joc per definir el partit amb suficiència. L'extrem argentí va tornar boja la defensa del Barça gràcies a una treta simple però efectiva per part d'Unai Emery: fer-lo partir des de la banda dreta a la pissarra, però donant-li absoluta llibertat per escapar-se cap a la mitja punta contínuament.

Allunyat de Jordi Alba i alliberat de Busquets, que prou feina tenia amb tapar la via d'aigua en què es va convertir el duel de l'altre carril entre Sergi Roberto i Draxler (i entre Matuidi i André Gomes), Di María va trobar temps i va tenir pausa. Els tres quarts de l'atac parisenc van ser seus. Una pilota tocada, centrada per l'argentí des del vèrtex esquerre de l'àrea de Ter Stegen a punt va estar d'acabar amb el primer gol del partit al minut 6. Només 11 minuts més tard, Umtiti es veia obligat a aturar una escomesa dels francesos amb una falta clara a la frontal de l'àrea, en posició ideal per un esquerrà. Amb un toc suau, l'argentí va superar fregant la barrera i va col·locar la pilota a l'escaira. El seu característic cor en la celebració va omplir París en data tan assenyalada com el seu 29è aniversari i com Sant Valentí. El Parc dels Prínceps va rugir davant la sensació que aquest era el cop de fer trontollar el Barça, i el PSG es va armar compacte al darrere esperant que la precipitació dels blaugrana obrís noves oportunitats. Va ser així al minut 55, quan l'argentí va agafar la pilota fent una de les seves clàssiques diagonals des de la dreta. Després d'un eslàlom facilitat per la passivitat del mig del camp blaugrana, es va plantar a la frontal i va aturar el temps. Va fer una doble finta, es va posar bé la pilota a l'esquerra i la va col·locar novament a l'escaire.

Només cinc minuts més tard Emery li donava descansa mentre el Parc dels Prínceps s'entregava a ell. Després de dos anys i a costa del Barça, ahir Ángel Di María, per fi, es va guanyar París. Una ciutat alliberada i un jugador alliberat.