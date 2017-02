“Tenim l'oportunitat de fer història”

L'expectació era màxima ahir al migdia, a la cinquena planta de l'edifici que el Banc de Sabadell té a la cruïlla del carrer Balmes amb la Diagonal de Barcelona, on Luis Suárez compareixia per donar suport al llibre solidari del periodisme esportiu i atendre les preguntes de la premsa. L'uruguaià era la primera cara visible de la plantilla del Barça tres dies després de la desfeta de París. “Em pensava que no vindries”, li va etzibar, amb ironia, Sergi Mas, el presentador de l'acte. “No només s'hi ha de ser quan guanyes, també quan perds”, va deixar anar Suárez en una de les seves respostes abans de reconèixer, això sí, que “si hagués hagut de venir l'endemà del partit, probablement ho hauria cancel·lat”. En tot cas, va quedar clar que, de mica en mica, va paint el dolor del 4-0 contra el PSG: “No tenia res a amagar, i per això he vingut a parlar.”

En el torn de preguntes va quedar clar que la premsa, a més de ser solidària, fa la seva feina. Luis Suárez, en tot cas, se'n va sortir prou bé, del tràngol. “Com estan els ànims al vestidor després de la trompada de París? Luis Enrique és el principal culpable perquè no va saber respondre al plantejament d'Emery?”, li van preguntar d'entrada. “Òbviament, estem baixos d'ànim. Qualsevol derrota fa mal, i encara més si és en els vuitens de final de la Champions. Es fa difícil. Però aquest equip és dels pocs en el món capaços de revertir aquesta mena de situacions. I de culpables ho som tots, els jugadors i els entrenadors. Ho hem d'assumir de manera grupal, no individualment. No hem d'atacar només una persona. Si quan guanyem, guanyem tots; quan perdem, perdem tots”, va respondre. No va ser aquesta l'única vegada que va aparèixer el nom de Luis Enrique. “No hem perdut la confiança en ell, al contrari. Hem pogut disfrutar gràcies a l'entrenador i, ara mateix, tots estem patint. Tots ho hem d'assumir i tots plegats ens n'hem de sortir”, va assegurar Luis Suárez en una de les seves respostes. Més tard, interrogat sobre la renovació del tècnic, es va mostrar respectuós: “És prou gran, madur i conscient de la seva situació per prendre una decisió. Nosaltres l'acceptarem, tant si segueix com si no. No li he preguntat, ni l'hi preguntaré, si renovarà. Sí que diré, però, que aquests tres anys amb ell he treballat molt a gust.”

Més que d'autocrítica, el missatge que Luis Suárez va deixar en la seva compareixença va ser encoratjador. L'uruguaià va repetir en diversos moments que, tot i que el daltabaix de dimarts passat és molt significatiu, el Barça té al davant un repte de gran magnitud, ser el primer equip capaç de remuntar un 4-0 en la Champions League: “Hem de confiar en nosaltres mateixos. Aquest equip ha fet història perquè ha guanyat moltes coses en els últims anys, i ara ens hem de marcar l'objectiu de capgirar aquesta eliminatòria. Mai no s'ha aconseguit, és un repte bonic. Si volem entrar en la història d'aquest club hem de capgirar la situació.” No serà fàcil, ni de bon tros. Què s'ha de fer per girar la truita? “Abans que res, gols. Som conscients que estem obligats a marcar des de l'escalfament. Ens hem de convèncer que ho podem fer. Si marquem dos gols en els primers vint minuts ens pot canviar l'ànim, i a la nostra gent també. Amb el seu suport ho podem fer”, va explicar Suárez. “Tenim una bonica oportunitat. És molt difícil, però no impossible. No hem d'abaixar els braços, encara que aquests dies estiguem desanimats. Quan arribi el moment ho donarem tot per aquesta samarreta, perquè estem capacitats per capgirar aquesta situació”, va insistir a dir, mirant d'aixecar l'ànim de la gent blaugrana.

La notícia que el comitè d'apel·lació manté la sanció que haurà de complir en la final de la copa el va fer manifestar que va ser expulsat injustament contra l'Atlético: “És una de les poques vegades que un futbolista veu dues targetes grogues en dos minuts, una de les quals en una acció al mig camp.” Per altra banda, la possibilitat que el Barça incorpori un nou jugador, tenint en compte la baixa de llarga durada d'Aleix Vidal, no és un assumpte seu: “És una decisió de l'entrenador i del club, de Robert Fernández. Òbviament, si arriba algun nou company serà ben rebut.” Finalment, Luis Suárez va ser clar a l'hora de reconèixer que hauria volgut oblidar el partit de París sense tant de temps per pensar-hi: “Fins ara estàvem jugant cada tres dies i, just quan tenim una derrota com aquesta, ens toca jugar el diumenge a la nit. Se'ns està fent llarg. Voldríem jugar de seguida per canviar d'ànim. En fi, ho hem d'afrontar de la millor manera, anant junts, ara més que mai, i sense crear polèmica. L'any passat també vam passar moments molt difícils i vam poder capgirar la situació. Tractarem d'afrontar-ho de la mateixa manera, convençuts que som capaços de fer-ho.”