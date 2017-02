Aixequeu-vos i camineu

Ja hi haurà temps per pensar detingudament en el PSG i en l'intent miraculós d'aixecar el 4-0. Perquè, sigui o no possible la gran fita europea, abans del duel de tornada dels vuitens de la Champions, el Barça ha d'afrontar quatre autèntiques finals de lliga: contra el Leganés, l'Atlético de Madrid, l'Sporting de Gijón i el Celta de Vigo. Quatre enfrontaments en què no es pot punxar si els blaugrana no volen arribar a la primavera amb la copa del Rei com a única opció vertaderament factible d'assolir un títol. Per això, ara toca centrar-se únicament i exclusivament en la final del Camp Nou d'aquest vespre contra el Leganés (20.45 h, Movistar Partidazo), un duel teòricament assequible en què el Barça no només haurà de doblegar el conjunt d'Asier Garitano, sinó també els seus propis temors i ansietats, després de 90 minuts a París en què els blaugrana van perdre la seva identitat per convertir-se en un titella a les mans del PSG. Perquè, des de l'implacable 0-6 de Vitòria de fa només una setmana, sembla que hagi passat tot un món, amb l'agreujant que el Real Madrid segueix ferm en la lliga –amb quatre punts d'avantatge i un partit menys–, fet que obliga el Barça a continuar guanyant per mantenir viva l'opció de remuntar.

Per tot plegat, i amb l'afegit que el Barça tindrà una setmana sencera per preparar el partit contra l'Atlético de Madrid de diumenge que ve, per a aquest vespre no s'espera que Luis Enrique faci gaires rotacions en l'alineació. Els únics dubtes, de fet, són veure qui escull l'asturià per ocupar el lloc de Sergio Busquets –sancionat per acumulació de targetes grogues–, i comprovar si el tècnic reservarà o no Gerard Piqué –que està a una targeta groga de la sanció, que el podria deixar sense jugar al Vicente Calderón–. En el cas que Luis Enrique opti per donar descans al central català, el duo a l'eix defensiu l'haurien d'ocupar Umtiti i Mathieu, ja que Mascherano segueix de baixa, tot i que l'argentí ja va treballar ahir una estona a la gespa de la ciutat esportiva. Una altra opció, tot i que força més remota, és que els tres centrals disponibles formin part de l'onze inicial, en un dibuix de 3-4-3, la fórmula que va usar el tècnic asturià en el partit de Butarque. On sembla que no hi haurà cap tipus de sorpresa és a la línia ofensiva blaugrana, amb el trident amb ganes de llepar-se les ferides, sense oblidar que Messi, Luis Suárez i Neymar, que van marcar a Mendizorrotza, ja van veure porteria en l'enfrontament contra el Leganés de la primera volta (1-5).

Un Leganés deprimit